Trump presenta l'"aliança militar" amb 17 països de l’Amèrica Llatina
El mandatari confirma que, després de l’Iran, s’"encarregarà" de Cuba, llança amenaces a Mèxic i reivindica el canal de Panamà.
Abel Gilbert
"Aquest és un dia històric. Ens reunim per anunciar una nova coalició militar contra els càrtels que omplen la nostra regió". Donald Trump va rebre ahir al sud de la Florida els seus aliats llatinoamericans per posar en marxa el dispositiu polític i bèl·lic que, com va remarcar el seu secretari de Guerra, Peter Hegseth, permetrà ampliar la "doctrina Don Roe", una extensió de la històrica doctrina Monroe que reivindica l’hegemonia dels EUA sobre la regió. "Disset nacions han entrat en aquesta nova aliança. El compromís de fer servir la força letal per destruir els sinistres càrtels terroristes. Només ens han de dir on són. Tenim un armament increïble, com s’ha notat en l’últim temps", va dir Trump en la presentació de l’Escut de les Amèriques.
Entre turistes i aficionats al golf que transitaven el Trump National Doral Miami, el multimilionari republicà es va vantar de la supremacia nord-americana a escala mundial. "El món ha presenciat el poder suprem dels EUA". Va reiterar que Cuba "és al final de la línia" de supervivència, va llançar amenaces a Mèxic per ser l’"epicentre" del narcotràfic i va reivindicar les apetències de Washington al canal de Panamà. "M’encanta", va dir sobre el pas interoceànic. No va parlar sobre Colòmbia però no va passar inadvertit a cap analista que l’amenaça s’estenia a aquest país, que és un dels grans productors de coca.
"Molts de vosaltres heu tingut problemes amb Cuba i m’heu dit ‘encarrega-te’n’. D’acord amb la nostra nova doctrina no permetrem que potències externes guanyin terreny". Una pluja d’aplaudiments va provenir dels convidats: els presidents de l’Argentina, Javier Milei; Bolívia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; l’Equador, Daniel Noboa; Hondures, Nasry Asfura; el Paraguai, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamà, José Raúl Mulino; la República Dominicana, Luis Abinader; el president electe de Xile, José Antonio Kast, i la primera ministra de Trinidad i Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
«No hi ha un exèrcit tan grandiós a la terra» va dir el mandatari sobre les seves forces armades.
"Progrés enorme"
"Aquest és un temps agitat, però va molt bé: s’ha fet un progrés enorme. No hi ha cap altre exèrcit tan grandiós a la terra. Hem destruït 42 vaixells de la marina de l’Iran i la seva força aèria, les seves comunicacions. No sé com es comuniquen. Són males persones", va assenyalar. Per a Trump, el que passa a l’Iran és part d’una política global que té el seu propi capítol llatinoamericà. Els països que integren el seu "Escut" actuaran per erradicar els grups de delinqüents. "Els ataquem amb duresa. Atacarem amb més força. Ja no hi ha gaire gent arribant amb vaixell. Han disminuït un 96%", va dir sobre les suposades narcollanxes enfonsades al Carib i el Pacífic colombià.
Trump vol involucrar els seus socis en eventuals accions de futur. Quan va parlar de Mèxic, va assegurar que "els EUA faran el que calgui per protegir la seva seguretat nacional". I si bé va afirmar que li "agrada molt" la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, perquè té "una veu bonica", li va demanar que li permeti "erradicar els càrtels" que "prenen el control" d’aquest país i que són "massa a prop de nosaltres", però ella s’hi ha negat.
Trump es va celebrar a ell mateix per l’acció militar que va permetre el "segrest" de Nicolás Maduro. "Veneçuela està més bé que mai. Hi hem establert una gran relació. Els salvatges que assassinen han sigut eliminats. Hem portat Maduro a la justícia en una operació mai vista. La gent no s’ho podia creure. Hem anat directes al cor: 18 minuts de pura violència. No ha quedat ni una persona en aquella base militar". I ara, "treballem de prop amb Delcy Rodríguez, que fa una gran feina amb nosaltres i s’avé molt amb en Marco. Traiem una gran quantitat de petroli i guanyen més diners que mai". Aquests diners "es gasten adequadament".
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó