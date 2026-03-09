Exteriors amplia la llista de països als quals recomana no viatjar
A causa del conflicte, el Ministeri d'Exteriors recomana extremar la precaució en zones turístiques i evitar aglomeracions
Eduardo López Alonso
La guerra desencadenada pels EUA i Israel contra l’Iran ha provocat un caos turístic de primer ordre i ha comportat l’ampliació de la llista de destinacions desaconsellades pel Ministeri d’Exteriors en aquesta zona. La guerra ha comportat la suspensió de vols cap a aquests països i és difícil assegurar el retorn en els pròxims dies. A més, no és possible assegurar que el conflicte bèl·lic pugui considerar les zones turístiques com a objectiu militar. Els atacs creuats ja han afectat països com els Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita, el Líban i fins i tot Xipre o Turquia. El sector turístic comença a registrar cancel·lacions contínues davant les incerteses. Milers d’espanyols, es calcula que uns 33.000, es van veure amb dificultats per tornar a Espanya després de l’inici de la guerra.
És aconsellable consultar l’última hora dels consells del Ministeri d’Exteriors, així com el registre del viatger al web per poder rebre qualsevol missatge de les autoritats espanyoles. Exteriors actualitza constantment les recomanacions de viatge a cada país, especialment a destinacions a les quals desaconsella viatjar per motius de seguretat.
Aquesta és la llista dels països als quals el Govern d’Espanya recomana no viatjar o fer-ho amb extrema prudència:
Iran
Segons el web del Ministeri d’Exteriors, després de l’onada d’atacs iniciada el 28 de febrer es recomana no viatjar a l’Iran. De fet, l’espai aeri iranià roman tancat i s’està produint un bloqueig de les xarxes socials i canals de missatgeria com WhatsApp al país, fet que pot afavorir quedar incomunicat. De fet, recomana als espanyols que es trobin al país que en surtin com més aviat millor, intentant utilitzar vies terrestres. Els EUA han recomanat que la població s’abstingui fins i tot de fer protestes al carrer contra el règim davant la possibilitat que es produeixin bombardejos.
Turquia
Exteriors aconsella viatjar amb "extrema precaució" a Turquia i mai per determinades zones properes al conflicte. L’espai aeri és obert, però es recomana als turistes i residents espanyols que estiguin en alerta, especialment en zones turístiques com Istanbul, i que evitin tant les manifestacions com les aglomeracions. En concret: "Tenint en compte la inestabilitat de la regió mediterrània sud a conseqüència del conflicte a Gaza i Israel, i la posició central de Turquia a la regió, es recomana als ciutadans espanyols, residents i turistes, que romanguin alerta, especialment a les zones turístiques del centre d’Istanbul (Istiklal i Taksim), i evitin tant com sigui possible les aglomeracions de persones i manifestacions. Així mateix, es recomana extremar les mesures de precaució en els seus desplaçaments en aquesta ciutat". Els passos fronterers de Turquia amb l’Iran són els de Gürbulak, Esendere i Kapiköy; amb l’Iraq, Derecik/Zet, Habur i Üzümlu; i amb Síria, Cilvegözü, Öncüpinar, Karkamis, Elbeyli (Çobanbey) i Akçakale. Es recomana que les persones que hagin d’entrar a Turquia contactin amb l’Ambaixada d’Espanya a Ankara per comprovar els requisits vigents en aquell moment.
Afganistan
El Govern recomana "no viatjar sota cap circumstància" a l’Afganistan i recorda que allà hi ha "elevat risc de segrest o atemptat contra tot el país". Qualifiquen la situació d’"extremadament perillosa".
Azerbaidjan
En el cas de l’Azerbaidjan, que té part de la seva frontera amb l’Iran, no hi ha una recomanació general de no viatjar-hi, però sí que es recomana abstenir-se de fer-ho per les zones frontereres amb Armènia, a Karabaj i a regions circumdants. "L’Azerbaidjan té, des de la pandèmia, tancades les seves fronteres terrestres i per ferrocarril amb tots els seus veïns (Rússia, Geòrgia, Armènia i Iran), per la qual cosa no és possible travessar els seus passos fronterers mitjançant automòbil, autobús o ferrocarril. Els viatges entre l’Azerbaidjan i els seus veïns s’han de fer, per tant, amb avió".
Armènia
Passa com amb l’Azerbaidjan, a l'Armènia es recomana abstenir-se d’anar a zones properes a la frontera amb aquest últim: la regió de Tavush, la de Gegharkunik i la de Syunik.
Bahrain
Tal com s’adverteix al web del Ministeri d’Exteriors, l’espai aeri es troba actualment tancat. Tan sols té oberta la frontera terrestre amb l’Aràbia Saudita, des d’on volen per abandonar el país. Per això, des del Govern es recomana no viatjar-hi o ajornar-ho per més endavant.
Emirats Àrabs Units
En el cas d’aquest país, "l’espai aeri està parcialment obert, amb règims de corredors aeris segurs", segons resa el web d’Exteriors. Tenen la frontera terrestre oberta amb Oman per repatriar persones d’altres països i, en el cas que hi hagi espanyols presents, intentin evitar, tant com sigui possible, manifestacions i aglomeracions i estar informats constantment. "Les fronteres terrestres romanen obertes amb Oman, l’espai aeri del qual és obert i ofereix opcions per abandonar la regió en la mesura que vagi sent possible fer-ho en condicions de seguretat", explica Exteriors.
Iraq
El Govern d’Espanya, al web del Ministeri d’Exteriors, desaconsella viatjar a l’Iraq, per estar immers en el conflicte regional i tenir l’espai aeri tancat. Es desaconsella especialment viatjar a zones frontereres amb Síria, Turquia i l’Iran. Els últims avisos apunten a la possibilitat que les milícies proiranianes ataquin els hotels i els turistes.
Jordània
El Ministeri d’Exteriors aconsella als ciutadans que planejaven viatjar a Jordània "ajornar el seu viatge fins a nou avís" perquè "l’espai aeri està patint tancaments intermitents". Per a aquells que siguin al país, Exteriors recomana abandonar-lo, aprofitant que l’espai aeri continua obert.
Kuwait
Un dels nous països als quals el Govern recomana no viatjar. Aquesta nació està molt al mig de tot el conflicte bèl·lic, en trobar-se al golf Pèrsic i ser aliada dels Estats Units, per la qual cosa l’espai aeri roman tancat. Exteriors aconsella "ajornar el viatge fins a nou avís", a més del fet que l’espai aeri és tancat.
Líban
També es desaconsella viatjar al Líban. El Ministeri recomana que els espanyols que s’hi trobin abandonin el país com més aviat millor utilitzant els mitjans disponibles. La situació és especialment crítica al sud del país, destí dels bombardejos israelians durant els últims dies.
Líbia
Un altre país que se suma al llistat de països als quals es desaconsella viatjar és Líbia. La situació de seguretat al país continua sent de "risc extrem" malgrat la seva progressiva estabilització, per la qual cosa els problemes de seguretat poden afectar el transport aeri i els desplaçaments per carretera. "Malgrat mantenir-se l’alto el foc i la progressiva estabilització del país, la situació de seguretat continua estant classificada com de “risc extrem” per tots els indicadors nacionals i internacionals sense excepció", expliquen al web del Govern.
Pakistan
En el cas del Pakistan, el Govern considera que és una destinació d’"alt risc". Adverteix que "bona part del territori no és segur" i per això recomana insistentment "extremar la precaució" en cas que sigui necessari viatjar a la zona. "La situació és volàtil i podria deteriorar-se amb rapidesa en qualsevol moment". "A la llum dels últims esdeveniments produïts en el context de l’enfrontament entre el Pakistan i l’Afganistan, es recomana prendre sempre mesures de seguretat i autoprotecció, i mantenir-se allunyat de concentracions de persones i desplegaments policials. Es recomana insistentment extremar les precaucions els divendres, dies especialment perillosos en termes de seguretat a tot el país".
Qatar
Igual que a Kuwait, el Govern aconsella ajornar el viatge fins a nou avís, ja que el seu espai aeri està tancat. Les fronteres terrestres romanen obertes amb l’Aràbia Saudita, amb l’espai aeri obert per ajudar els estrangers que desitgin tornar al seu país. "L’espai aeri es troba actualment tancat. Les fronteres terrestres romanen obertes amb l’Aràbia Saudita, l’espai aeri de la qual està obert i ofereix opcions per abandonar la regió en la mesura que vagi sent possible fer-ho en condicions de seguretat", expliquen a Exteriors.
Síria
A Síria passa com amb l’Iraq, el Ministeri d’Exteriors desaconsella el viatge excepte per "raons d’extrema necessitat" i sempre evitant algunes zones, en concret les zones costaneres de Tartus i Latakia, la província de Suwayda, les zones frontereres amb Turquia i el nord-est (com Raqqa i Deir Ezzor). "Davant la situació de seguretat a la regió, es recomana insistentment que es mantingui un estat d’alerta", insisteixen. S’adverteix que, tot i que l’espai aeri és obert, pot ser tancat en qualsevol moment: "A causa de la situació de seguretat i del conflicte a la regió, l’espai aeri pot ser tancat en qualsevol moment; per això, tingui present que el seu vol pot ser cancel·lat i/o modificat sense avís previ. No hi ha vols ni des de ni cap a Damasc o Alep. Hi ha una situació de col·lapse a la frontera terrestre entre el Líban i Síria pel pas de Masnaa (Jdeidet Yabous), per l’afluència massiva de ciutadans libanesos, l’accés dels quals a Síria està restringit".
Algèria
Tot i que Algèria no està directament afectada per la guerra de l’Iran, el cert és que Exteriors alerta que els espanyols han de viatjar al país amb especial precaució. "Davant la situació d’inseguretat, es recomana evitar qualsevol desplaçament fora dels centres urbans a les zones frontereres amb Mali, Líbia, Tunísia i Níger. Hi ha amenaça terrorista contra ciutadans espanyols a la zona dels campaments sahrauís: davant la possibilitat de segrestos i atemptats contra espanyols als campaments sahrauís de Tindouf, es recomana NO viatjar a la zona i que tots els viatgers espanyols la presència dels quals no sigui imprescindible l’abandonin tan aviat com sigui possible."
