Luis Rojas Marcos, psiquiatre: "Cal treballar el sentit de l’humor per arribar bé al final de la vida"
Amb 82 anys, el psiquiatre sevillà ha publicat un llibre en què dona consells pràctics per afrontar "amb optimisme" la vellesa
«Amb els anys, tendim a la positivitat, i al final això és un regal»
Isabel Morillo
Luis Rojas Marcos (Sevilla, 1943), expert en salut mental i un dels psiquiatres més reconeguts internacionalment, presenta el seu últim llibre: El regalo de los años. Claves para envejecer felices (Harper Collins). Va emigrar a Nova York el 1968 i des d’allà ha desenvolupat una carrera prolífica carregada de reconeixements. Admet, ara, que aquest llibre és un comiat. "La vellesa feliç ja no és un privilegi", diu, i així amb els 82 anys tan lúcids que té dona receptes i consells per disfrutar amb intensitat de l’última etapa de la vida.
¿Per què aquest títol?
En la tercera etapa de la vida, a partir dels 65, augmenta la positivitat emocional de les persones. El cervell facilita la percepció dels aspectes positius i la memòria guarda més records positius que negatius. Això està demostrat. Amb els anys tendim a la positivitat, i al final això és un regal.
¿Ens tornem optimistes o naixem optimistes?
Naixem amb una predisposició, però podem aprendre a ser més optimistes. L’optimisme fins no fa gaire es veia com una ingenuïtat. A partir del 2000, amb la psicologia positiva, va començar a estudiar-se científicament. L’optimisme implica esperança activa. Un explorador em va dir: "Per sobreviure a les muntanyes, el que separa els vius dels morts no és el que portes a sobre, sinó el que portes a la ment».
¿Quins serien els cinc records de la seva vida?
En tinc molts de positius de la mare, que va ser un àngel per a mi. També recordo amb afecte l’adolescència tocant la bateria en un grup musical. Un altre record positiu és la decisió d’emigrar, que no va ser un rebuig de la meva terra, sinó una inquietud per explorar la novetat. Recordo el dia que em van nomenar cap del departament de psiquiatria el 1976, a Manhattan. No m’ho esperava, però la meva capacitat per treballar amb la gent va ser valorada. L’últim record és la mort del meu fill amb 32 anys, que va ser el més difícil. Però bé, és un de cinc. Així és la vida.
Va començar a fer esport als 47 anys. Defensa la importància de fer exercici físic per poder tenir una bona vellesa.
Va ser un canvi que ni jo m’esperava. No és mai tard per començar a fer exercici físic, i és clau per arribar preparat a la tercera etapa de la vida. És bo tant físicament com mentalment. A mi em va canviar i m’ha ajudat molt.
També parla del sexe com a tema tabú quan s’arriba a una determinada edat.
Si una persona de 70 anys va al metge i li diu que té dificultats sexuals, té menys probabilitats que l’enviïn a un sexòleg que si aquesta mateixa persona tingués 30 anys. Hi ha una tendència a negar els plaers a la gent gran, fins i tot en l’àmbit sanitari. Els òrgans dels sentits segueixen funcionant: la vista, l’oïda, olorar, agradar i tocar no desapareixen amb l’edat.
"Hi ha mals que anestesien la il·lusió de viure». Defensa la necessitat d’estudiar més els mals crònics dels grans.
La gent gran no sent tant dolor agut, però està més exposada al crònic, com la fibromiàlgia i l’artritis. No s’investiga gaire sobre el dolor crònic. L’error és que només tractem la part física. És crucial preguntar com et sents, com t’afecta el dolor les relacions i les emocions. Si abordem el dolor completament, tenim més probabilitats de superar-lo.
Per a un altre tipus de malalties del desgast de la memòria, com l’Alzheimer i la demència, pronostica que potser ben aviat hi haurà una cura.
Estem avançant, però l’Alzheimer i la demència encara són un estigma. Entre el diagnòstic i la pèrdua total de memòria passen uns sis anys, que són clau per gaudir de les coses positives de la vida. Malgrat la malaltia, podem riure, tenir sentit de l’humor, disfrutar del present. De vegades, la família ho dona tot per acabat quan encara queden moments de gaudi.
Una de les seves receptes és el sentit de l’humor. ¿Cura gaire?
Sí, perquè et distancies de la situació difícil, hi dona un matís d’incongruència que provoca el riure, una reacció física i emocional molt positiva. L’humor et permet abordar temes que, d’una altra manera, serien difícils. Cal practicar-lo i treballar-lo per arribar bé fins al final de la vida.
Aquesta llista que aconsella inclou coses bàsiques. Dormir i menjar bé, fer exercici, tenir una activitat de voluntariat, cuidar un gos... Deixa clar que no s’ha de ser ric per tenir una bona vellesa.
És clar: diversifica. M’encanta l’hora d’esmorzar, ho passo bé amb el veí o el net. Diversificar ens fa sentir bé i és una gran protecció. Fes una llista de coses que t’agrada fer i mira que no estiguin unides entre si. Compartimenta les fonts de satisfacció i protegeix-les.
¿Afecta gaire la soledat que no és desitjada?
Condueix a emocions negatives i depressió, i escurça la vida. És molt nociva perquè afavoreix el sentiment de tristesa, abandonament i pèrdua d’interès per viure. La depressió és la pitjor malaltia perquè se t’emporta l’esperança.
Defensa que enfrontar-se a la mort és menys dur per als que hi han rumiat molt o per als que han decidit efectivament com volen afrontar-la.
No s’hi ha de pensar massa, però és una ajuda tenir clar què volem i escriure-ho en un paper: no morir patint, no morir sol. He vist morir molta gent i, quan t’acompanya la família i els amics, aquells moments són entranyables. Enfrontar la mort amb aquesta claredat ajuda a viure-la serenament.
Potser el que costa més de fer-se més gran és anar acomiadant-te de gent que t’estimes i que es va morint. Al llibre cita vostè aquesta frase de l’escriptor Philip Roth: "La vellesa no és una batalla sinó una massacre».
La pèrdua d’éssers estimats és inevitable. Forma part de la vida i acceptar-ho ajuda. Preparar-se per a aquest moment i afrontar-lo tan bé com es pugui ens permet patir-lo el mínim possible.
