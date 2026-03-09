Macron anuncia una "missió defensiva" francesa per reobrir l'estret d'Ormuz
El president francès anuncia a Xipre el desplegament al Mediterrani oriental fins al Mar Roig de vuit fragates, dos portahelicòpters amfibis i el portaavions Charles de Gaulle
Leticia Fuentes
"Quan Xipre és atacada, Europa és atacada (...) La seva defensa és una qüestió crucial". Amb aquestes paraules, el president francès, Emmanuel Macron, va mostrar el seu suport a l’illa durant la seva visita marcada per les tensions bèl·liques a l’Orient Pròxim. Allà es va reunir amb el seu homòleg, Nikos Christodoulides, i amb el primer ministre de la República Hel·lènica, Kyriakos Mitsotakis, per "demostrar al país la seva solidaritat" després d’haver estat "víctima de diversos atacs iranians".
Macron es converteix en el primer cap d’Estat a trepitjar l’illa després de l’inici del conflicte a l’Orient Pròxim, i ho fa llançant una advertència directa a Israel, en una escenificació amb un to bèl·lic que funciona, en si mateixa, com una declaració d’intencions.
"L’objectiu és clar: Hizbul·là ha de cessar qualsevol atac i Israel ha de posar fi a la seva operació militar i als seus bombardejos al Líban perquè la sobirania del país es pugui restablir", va afirmar el president francès, insistint que el Líban "té dret a defensar-se" davant les operacions militars israelianes.
Distensió
La trobada, celebrada a Pafos, va permetre als dirigents debatre sobre com reforçar la seguretat de Xipre i del Mediterrani Oriental, i contribuir a la distensió de la regió. Després d’aquesta primera reunió, Macron va anunciar el desplegament, des del Mediterrani oriental fins al Mar Roig, de vuit fragates, dos portahelicòpters amfibis, i el portaavions Charles de Gaulle, l’únic a Europa amb propulsió nuclear.
El vaixell insígnia de l’armada francesa ja es troba davant les costes de Xipre amb la missió de “defensar i assegurar” el territori. Aquest nou dispositiu formarà part d’una "missió purament defensiva" que permetrà "escoltar vaixells portacontenidors i petroliers per reobrir gradualment l’Estret d’Ormuz".
La crisi a l’Orient Pròxim amenaça també de sacsejar els mercats energètics, per això, el president francès va anunciar que aquest dilluns es durà a terme una reunió de finances del G7 i dimarts una altra sobre energia per abordar l’impacte del conflicte a l’Iran sobre el preu del combustible que ja cotitza per damunt dels 100 dòlars el barril, després de guanyar un 44% des que va començar la contesa.
Reserves energètiques
"L’ús de reserves estratègiques és una opció considerada amb l’objectiu de fer baixar el preu de l’energia", va explicar el cap d’Estat, que es va mostrar preocupat igual que el canceller alemany Friedrich Merz o el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, que ja prepara un paquet d’ajudes per contenir aquesta pujada de preu.
Davant el temor d’una possible escassetat, la Comissió Europea va voler rebaixar la preocupació negant qualsevol risc d’"una imminent escassetat de subministrament de petroli a Europa".
Repatriacions
No només a Xipre, França també va estendre el seu suport aquest dilluns als països del Golf, amb qui té un acord de defensa i diverses bases militars, però també països on viuen milers de ciutadans francesos que ara el Govern intenta repatriar a través de vols civils.
"Reafirmo el nostre suport als Emirats Àrabs Units, Qatar i Kuwait, amb qui tenim acords de defensa, però també a Jordània, l’Aràbia Saudita i l’Iraq, que han estat desestabilitzats i atacats, i a qui hem brindat suport", va declarar Emmanuel Macron des de Xipre. "El nostre objectiu és mantenir una postura estrictament defensiva al costat de tots els països atacats per l’Iran en represàlia", va insistir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia