Tensió global
Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, hereta el poder a l’Iran
L’elecció del nou líder, un ultraconservador de 56 anys, és un desafiament als desitjos de Trump de dies enrere
Israel i els EUA ataquen dipòsits de petroli i una dessalinitzadora
Almenys 1.300 persones han mort des de l’inici de l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient
Andrea López-Tomàs
El buit de poder que va deixar la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei el primer dia d’atacs dels Estats Units i Israel contra la cúpula del poder a Teheran es plantejava com una prova per al règim persa, que havia de demostrar que el sistema podia sostenir-se malgrat haver sigut escapçat. Una setmana després, Mojtaba Khamenei, segon fill del finat aiatol·là, va ser ahir nomenat per l’Assemblea d’Experts de l’Iran nou líder suprem del país.
Mojtaba, de 56 anys, considerat un ultraconservador, es perfilava com l’aspirant amb més possibilitats a ocupar el càrrec de líder suprem de la República Islàmica, ja que té el favor polític i econòmic de la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit politicomilitar iranià. Khamenei ha anat teixint durant dècades connexions amb el poder a Teheran des de les bambolines del règim i, malgrat no haver ocupat mai un càrrec públic, s’havia convertit en una figura molt influent dins del cercle intern del líder suprem. Fins i tot abans que esclatés la guerra, l’avançada edat del finat aiatol·là, de llavors 86 anys, ja plantejava la incògnita sobre la successió, amb el seu fill com un dels possibles hereus.
Eco d’una dinastia
No obstant, la figura del nou líder instaura un patró sensible dins de l’Iran, a causa que la seva ascensió al poder instaura una dinastia amb ecos de l’època de la monarquia Pahlavi, enderrocada després de la Revolució Islàmica de 1979. Fins ara, Mojtaba no havia fet declaracions públiques sobre la successió d’Ali Khamenei, que va ser assassinat el primer dia dels atacs amb l’objectiu d’escapçar el règim de Teheran. El nomenament arriba després de la trobada de l’Assemblea d’Experts de l’Iran, que no s’havia reunit durant dècades.
Les autoritats iranianes van realitzar l’anunci a la plaça Vanak de Teheran. "Després d’un estudi acurat i ampli, conforme a l’article 108 de la Constitució i d’acord amb el deure religiós amb la presència d’Al·là el Totpoderós, l’aiatol·là Mojtaba Hoseini Khamenei, que Al·là el protegeixi, ha sigut nomenat en la sessió extraordinària tercer líder de la República Islàmica de l’Iran", va explicar l’Assemblea, que va apel·lar "les elits intel·lectuals" a "jurar lleialtat al líder i mantenir la unitat" del país.
El comunicat emès recorda a més el "martiri" de l’anterior líder suprem, Ali Khamenei, i altres "estimats màrtirs" com els comandants de les Forces Armades i les estudiants de l’escola Sayare Tayiba de Minab, on van morir més d’un centenar de nenes. "Volem dir-los que la mà de l’Estat d’Israel continuarà perseguint qualsevol successor", va avisar l’aiatol·là Mohammad Mahdi Mirbagheri, membre de l’Assemblea, hores abans de la decisió final. En els últims dies, Trump havia arribat a dir que el pitjor desenllaç possible seria que el relleu de Khamenei fos "tan dolent com l’anterior", i va assegurar que el nou líder havia de comptar amb el suport dels EUA per continuar viu.
Atacs continus
En les últimes hores, els atacs iranians a Israel van continuar al llarg de la nit, i van obligar gran part de la població a dormir als refugis antiaeris. El Ministeri de Salut israelià va informar que almenys 1.929 persones van ser evacuades a hospitals, incloses 157 en les últimes 24 hores, des de l’inici dels atacs de represàlia iranians, provocats pels bombardejos conjunts dels Estats Units i Israel contra la república persa. Almenys nou persones estan en estat greu, 42 en estat moderat i 70 en estat lleu. Al seu torn, la violència continua colpejant el Líban. Quatre persones han mort en el primer atac contra el centre de Beirut des de l’inici de la guerra, cosa que eleva la xifra de víctimes mortals d’ahir al matí a 32.
Els atacs nord-americans i israelians van arribar ahir a dipòsits d’emmagatzematge de petroli i instal·lacions de refinació a Teheran per primera vegada. Com a resultat d’això, grans incendis van cremar a tota la capital iraniana. Mentrestant, els bombardejos contra els països del golf Pèrsic van continuar amb virulència, un dia després que el ministre president iranià, Masoud Pezeshkian, oferís una disculpa i es comprometés a aturar les agressions a aquests estats si cap atac s’originava als seus territoris. Un bombardeig amb un dron iranià va causar danys materials a una planta dessalinitzadora d’aigua a Bahrain i una persona va morir a Dubai com a resultat de la violència iraniana. L’alt funcionari iranià Ali Larijani va afirmar que els Estats Units pagaran per estar lliurant aquesta guerra i que Washington no està complint els seus objectius.
Els bombardejos contra dipòsits d’emmagatzematge de petroli i instal·lacions de refinament arriben un dia després que el president nord-americà, Donald Trump, declarés que les seves tropes atacaran amb més força i en nous llocs de l’Iran. Dissabte els Estats Units van bombardejar una planta de dessalinització d’aigua dolça a l’illa de Qeshm, al sud de l’Iran, i van establir un "precedent", segons va informar el ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi.
Més atacs al Golf
És la primera vegada que un país àrab informa que l’Iran ha atacat una planta dessalinitzadora durant els últims nou dies de la guerra. Els països del Golf tenen recursos naturals d’aigua dolça extremadament limitats, cosa que porta a una forta dependència de la dessalinització d’aigua de mar, que consumeix molta energia, per satisfer les seves necessitats d’aigua.
Per la seva banda, diversos països del Golf, com Qatar, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, han patit més atacs iranians malgrat les disculpes i la garantia de Pezeshkian que cessaran. Teheran va afirmar que Trump va anul·lar el gest quan els EUA van llançar atacs contra l’Iran des de bases del Golf. Durant la matinada passada, Riad va interceptar almenys 15 drons iranians en dues hores, i les defenses aèries de Kuwait van interceptar i van destruir tres míssils balístics. A més, un dron va atacar tancs de combustible a l’aeroport de Kuwait, incident en què van morir dos agents de seguretat fronterera. Des del 28 de febrer, més de 1.300 persones han mort, mentre que unes 100.000 han sigut desplaçades a tot l’Iran.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Troben un cadàver a la zona on buscaven el conductor arrossegat pel riu a Llinars del Vallès