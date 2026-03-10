L’escalada del petroli entorn dels 100 dòlars colpeja les borses
L’Ibex 35 ha perdut un 8% des de l’inici de la guerra a l’Iran / El Brent es modera al final de la jornada després d’arribar a nivells no vistos des del 2022 i l’electricitat marca el seu preu més car en un any
Sabina Feijóo Macedo
El petroli torna al triple dígit. El barril del cru, tant a Europa com als EUA, va superar la temuda barrera dels 100 dòlars diumenge passat i va convertir el que semblava una ensopegada fugaç en els mercats en un xoc financer més durador per a les borses. L’Ibex 35 va arribar a cedir un 3% en el primer tram de la sessió, tot i que va afluixar els descensos fins al 0,86% al tancament. El parquet madrileny es va veure contagiat per l’onada de pessimisme que van viure els selectius asiàtics, amb caigudes brusques ahir a la matinada.
La Borsa de Madrid ja acumula una caiguda del 8% des que va esclatar la guerra al Pròxim Orient fa més d’una setmana. I la primera sessió borsària de la setmana també va estar marcada per aquest entorn d’alts i baixos. Tot i que les principals places borsàries a Europa van retallar les seves caigudes al llarg de la jornada, no van aconseguir entrar en terreny verd. A Frankfurt, l’índex Dax es va deixar un 0,57%; París, un 0,98%; Londres, un 0,20%, i Milà, un 0,25%. L’esperança que el G7 obrís l’aixeta a més subministrament energètic va aconseguir suavitzar les fortes caigudes que s’apoderaven dels índexs al llarg del matí, tot i que amb això no n’hi va haver prou per frenar amb totalitat la sagnia borsària.
Els ministres d’Energia del G7, que agrupa els EUA, el Canadà, el Japó, França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit, es reuniran virtualment avui per abordar la interrupció del subministrament provocada per la guerra a l’Iran i debatre el possible alliberament de reserves de petroli, segons va informar la cadena nord-americana CNBC, que va citar fonts no identificades. La reunió dels ministres d’Energia tindria així lloc un dia després de la trobada virtual mantinguda ahir pels ministres de Finances del G7, que van mostrar la disposició del grup per prendre les mesures necessàries, inclosa la d’alliberar les reserves estratègiques de cru, tot i que no van arribar a un acord.
"Deixem oberta l’opció d’alliberar reserves nacionals de petroli. No és el moment adequat per a això encara, però estem oberts, inclosa Alemanya, a posar en marxa un procediment coordinat en el moment adequat", va afirmar el ministre de Finances alemany, Lars Klingbeil.
Les pors sobre el subministrament del petroli al golf Pèrsic van estar darrere del pànic borsari ahir. El petroli intermedi de Texas (WTI, per la seva sigla en anglès) va cedir un 6,7% fins als 84,11 dòlars, enmig de la guerra dels EUA i Israel contra l’Iran i la reunió telemàtica del G7 sobre l’impacte del conflicte. Per la seva banda, el barril de Brent, la referència a Europa, va acabar la sessió amb descensos del 10% fins als 87,80 dòlars. No obstant, durant la sessió, l’or negre va depassar, per primera vegada des que Rússia va envair Ucraïna el 2022, el llindar dels 100 dòlars, un terreny que aviva temors d’estagflació (una inflació més persistent).
L’estret d’Ormuz, una ruta per la qual transita una cinquena part del cru del món i bona part de minerals estratègics, està virtualment tancat per les amenaces de la Guàrdia Revolucionària iraniana contra els qui el transitin. A més, des que els EUA i Israel van declarar la contesa fa més d’una setmana, el Brent ha escalat més d’un 48%. Segons la consultora Rapidan Energy, l’amenaça d’un tancament total de l’estret ha derivat en la interrupció més destacada del subministrament de cru de la història.
També puja el gas
La cotització internacional del gas també marca pujades. L’índex TTF, el de referència per al mercat gasista europeu, gairebé s’ha duplicat des que es van iniciar els atacs i ha arribat a superar els 60 euros per megawatt hora (MWh). El Mercat Ibèric del Gas (Mibgas), de referència a Espanya, cotitzava ahir a un preu d’uns 51 euros per MWh. Aquest encariment del gas es comença a notar també en el preu de la llum.
El mercat majorista de l’electricitat, en el qual elèctriques i traders compren i venen l’energia que es consumirà l’endemà, va marcar un preu mitjà diari de 136,86 euros per MWh. Es tracta del preu més car des de fa més d’un any, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Cal retrocedir fins al 17 de febrer del 2025 per trobar un valor mitjà diari més alt, quan va tocar els 138,17 euros/MWh.
Els preus del mercat elèctric, conegut com a pool, assoliran avui màxims de 250 euros per MWh entre les 21.00 i les 23.00 hores, mentre que registraran mínims (també molt alts per al que és habitual en els últims mesos) de 94,91 euros per MWh entre les 14.00 i les 15.00 hores.
Les pujades del mercat majorista de l’electricitat tenen un impacte ràpid en les factures d’uns vuit milions de llars a Espanya, les que tenen contractada la tarifa regulada de la llum. Els clients que tenen contractades tarifes del mercat lliure, que són més de 20 milions en total, mantenen en general preus de l’electricitat estables durant un any, però acaben notant les pujades generalitzades del preu del mercat elèctric quan toca revisar el seu contracte anual.
