Rodolfo Sancho, a judici per anomenar "bipolar" la seva exdona, Silvia Bronchalo
L'actor s'asseurà al banc dels acusats inculpat per un delicte lleu de vexacions. Una jutgessa havia arxivat el cas, però l'Audiència de Madrid va ordenar que seguís endavant
La seva exdona va denunciar que Sancho l'havia trucat i enviat missatges insultant-la dos mesos abans que el fill de tots dos, Daniel Sancho, fos jutjat a Tailàndia per l'assassinat d'Edwin Arrieta
Vanesa Lozano
Rodolfo Sancho s'asseurà finalment al banc dels acusats, acusat de vexar la seva exdona, Silvia Bronchalo, segons ha pogut saber el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. L'actor serà jutjat el pròxim 16 d'abril al jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d'Alcobendas (Madrid) pels missatges de whatsapp que va enviar a la seva exparella el 5 de febrer de 2024, dos mesos abans que el fill de tots dos, Daniel Sancho, pres a Tailàndia, fos jutjat pel crim del cirurgià Edwin Arrieta.
Com va avançar aquest mitjà, en plena guerra per les discrepàncies sobre l'estratègia de defensa del seu fill, Silvia Bronchalo va denunciar en una comissaria de Policia que Rodolfo Sancho li havia enviat diversos missatges "insultant-la i vexant-la". Segons la seva denúncia, en les seves converses, l'actor es va referir a ella amb termes com "pirada", "incapaç" i "bipolar".
Màxima tensió
El jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d'Alcobendas (Madrid) va investigar l'assumpte i va decidir arxivar-lo, en considerar que no estava prou acreditat que l'actor cometés un delicte de violència de gènere contra la seva exdona.
La magistrada va tancar el cas després de concloure que les expressions denunciades per la mare de Daniel Sancho com a possibles maltractaments, vexacions o amenaces "es van produir en un context de màxima tensió entre les parts (a causa de l'empresonament del seu fill per assassinat), utilitzant-se un to marcat per l'estrès i l'angoixa".
"Tens bipolaritat i té tractament"
Bronchalo, representada per l'advocat Luis Ignacio Mateo, va recórrer aquesta decisió davant l'Audiència de Madrid, que va estimar parcialment els seus arguments i va ordenar jutjar Rodolfo Sancho per un delicte lleu de vexacions, en considerar que un dels missatges que l'actor va enviar a la seva exparella sí que podria ser delictiu. En concret, l'actor va escriure: "Això segurament mai ningú t'ho ha dit, però jo sí que t'ho diré, tens bipolaritat i té tractament".
El recurs de l'advocat de Silvia Bronchalo rebutjava que aquest missatge fos un "consell", tal com havia declarat Rodolfo Sancho, que va estar representat per l'advocat Marcos García Montes, sinó que en realitat era "un insult". Tot i que assegurava que Sancho és "astut" i no repeteix per whatsapp les vexacions que li hauria fet verbalment a la seva exdona, com diverses en què l'actor la qualificava de "pirada, no t'assabentes de res, ets del poble pla", segons el seu escrit.
"Vulgar, bast, groller..."
L'advocat concloïa que el missatge en què li diu que té bipolaritat és "vexatori, no importa que vagi precedit de retrets" i constituïa un delicte lleu de vexacions. La Fiscalia es va oposar a reobrir el cas, entenent que tot i que aquestes paraules "poden enquadrar-se dins de la mala educació, del que és irrespectuós, vulgar, bast, incorrecte o groller...", no eren delicte.
Tanmateix, en una interlocutòria, datada el 21 d'abril de 2025, a la qual aquest mitjà ha tingut accés, la Secció 27 de l'Audiència de Madrid dona la raó a Silvia Bronchalo en aquest punt i conclou que "la tensió i l'angoixa que estaven vivint la denunciant i el denunciat per la situació judicial del seu fill afecta per igual les dues parts, ja que tots dos són progenitors. Tanmateix, és només el senyor Sancho qui profereix expressions que són tan desafortunades que indiciàriament podrien arribar a ser constitutives de delicte".
No és psiquiatre
La interlocutòria afegeix que "el context no és una circumstància que eximeixi d'una eventual responsabilitat penal". També, que "si el senyor Sancho no és psiquiatre, potser és aventurat admetre les seves afirmacions sobre el patiment d'una suposada ciclotímia" per part de la seva exdona.
Per tant, Sancho serà jutjat per un delicte lleu de vexacions a la seva exdona. Es tracta d'un delicte que pot ser castigat amb multa, treballs per a la comunitat i fins i tot penes d'arrest domiciliari, però mai amb presó.
Serà jutjat només per aquest delicte després que l'Audiència de Madrid confirmés el sobreseïment d'altres que havien estat denunciats per Silvia Bronchalo, que anaven des de la possible violència vicària utilitzant el seu fill Daniel contra ella fins al maltractament psíquic habitual.
