Les centrifugadores de l’Iran tornen a encendre totes les alarmes: la peça clau que pot acostar Teheran a la bomba atòmica
El conflicte entre l’Iran, Israel i els Estats Units ha tornat a situar al centre del tauler unes instal·lacions estratègiques capaces d’accelerar l’enriquiment d’urani i alimentar la por a una escalada nuclear
L’operació Fúria Èpica ha tornat a situar en primer pla internacional el xoc entre l’Iran, Israel i els EUA. En aquest context, el juny del 2025 van ser atacades les centrifugadores de Natanz i Fordow, instal·lacions destinades a l’enriquiment d’urani. El motiu d’aquests bombardejos és clar: amb aquestes màquines, l’Iran estaria en millor posició per arribar a obtenir una arma nuclear. El nom pot recordar una rentadora, i en part la comparació és útil, perquè el principi és semblant: un recipient gira a gran velocitat per separar elements. Però en aquest cas no es tracta de separar aigua i roba, sinó dues substàncies gairebé idèntiques, amb diferències mínimes.
Tot comença amb l’urani extret d’una mina, que en estat natural no serveix directament per a finalitats nuclears. A la natura hi ha una barreja de dos isòtops principals, U-235 i U-238. Aquesta numeració fa referència al nombre màssic, és a dir, a la suma de protons i neutrons del nucli. Si es parteix del fet que l’urani té 82 protons, la diferència entre tots dos isòtops rau només en tres neutrons, una variació molt petita. Però és decisiva, perquè només l’U-235 és útil per fabricar combustible nuclear i també bombes. Per obtenir material apte per a armament nuclear, cal arribar a una concentració del 90%, i el problema afegit és que l’U-235 és molt escàs: representa només un 0,7% de l’urani natural. Per separar-lo, hi ha diversos mètodes. Un és la difusió, basada en el fet que un gas sota pressió s’escapa abans si és més lleuger, ja que les seves partícules es mouen a més velocitat. Aplicat als isòtops, això fa preveure que l’U-235 surti abans que l’U-238, tot i que abans cal un procés químic llarg: convertir l’urani en hexafluorur d’urani (UF6) fent-lo reaccionar amb fluor. Així s’obté una mescla gasosa formada per U(235)F6 i U(238)F6, i en centrifugar-la, el compost més lleuger es desplaça abans. L’altre gran sistema és la centrifugació. En aquest cas, un tambor gira a gran velocitat i empeny el compost amb U-238, més pesant, cap a l’exterior, mentre que el que conté U-235, més lleuger, tendeix a concentrar-se al centre. Després s’escalfa la part inferior per generar corrents de convecció que fan pujar l’U-235 fins a la part superior, on es recull, mentre l’U-238 queda acumulat a baix. També aquí és imprescindible tenir l’urani en forma gasosa, com a UF6.
Aquestes autèntiques “rentadores atòmiques” han de girar a unes 1.500 revolucions per segon, una xifra enorme si es compara amb una rentadora domèstica, que normalment centrifuga entre 500 i 1.300 revolucions per minut. Els aspectes tècnics d’aquests dispositius són alt secret, però és evident que com més velocitat assoleixen i més temps poden funcionar, més eficient és el procés. També els materials dels rotors són objecte d’intensa recerca, perquè disposar de motors més ràpids i més eficients millora el rendiment. A més, la tecnologia de centrifugació gasosa permet reduir notablement el consum energètic, entre un 2% i un 2,5%, si es compara amb els mètodes clàssics de difusió. Un cop feta la separació, encara cal un pas més: recuperar l’urani en estat sòlid, cosa que obliga a separar-lo del fluor mitjançant una reacció química de reducció. En el terreny geopolític, l'Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (IAEA) indica que l’Iran acumula aproximadament 275 quilos d’urani enriquit al 60%, mentre que per fabricar bombes atòmiques caldria arribar al 90%, tot i que aquestes dades podrien no estar actualitzades. Des de la revolució del 1979, quan el país es va convertir en una república islàmica, les potències occidentals han temut que el programa nuclear iranià pugui acabar destinat a la producció d’armes atòmiques. L’atac amb míssils del 2025 és només l’episodi més recent d’aquesta pugna: abans, el gener del 2010, la planta de Natanz ja va patir un ciberatac en què un virus informàtic va prendre el control de les màquines i va ordenar que s’autodestruïssin. Ara, segons el relat del text original, l’operació Fúria Èpica ha fet caure el líder islamista religiós i polític del país. Però la pregunta que queda oberta és inquietant: continuaran girant les centrifugadores?
