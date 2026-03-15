El recompte electoral de Castella i Lleó situa al PP en primer lloc amb 33 escons, seguit del PSOE amb 30 i Vox amb 14

El tres partits milloren resultats respecte els darrers comicis del 2022 deixant unes Corts

Votació / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El PP liderat per Alfonso Fernández Mañueco encapçala el recompte electoral de Castella i Lleó amb més d’un 80% escrutat. Els populars se situen en primer lloc amb 33 escons (dos més que en les darreres eleccions), seguit del PSOE, liderat per Carlos Martínez, amb 30 (dos més que el 2022) i Vox, amb Carlos Pollán, que es col·loca en tercera posició amb 14, un més comparat amb la cita de fa quatre anys. La Unió del Poble Lleonès es manté amb tres escons a molta distància de les primeres posicions. Finalment, Per Àvila i Sòria Ja tanquen la llista de partits amb representació amb un escó cadascú. D’altra banda, Podem, desapareix perdent l’únic escó que mantenia.

