El 75% dels espanyols tenen por d'una altra guerra civil i el 80%, d'una guerra mundial

També hi ha un alt nivell de por a una crisi del sistema democràtic o a una nova crisi econòmica

Milers de persones participen en una marxa a Madrid per demanar el final de la guerra a l’Orient Mitjà. / FERNANDO VILLAR / EFE

Jose Rico / Agències

Barcelona

El 78,9% dels espanyols consideren "possible" que en el futur hi hagi una guerra en què s'utilitzin armes nuclears, i el 41,7% opina que una contesa d'aquestes característiques suposaria la fi de la humanitat, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) feta just abans dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. A més, el 81,2% dels ciutadans tenen por que esclati una possible guerra mundial, i el 74,8% expressen temor a una nova guerra civil a Espanya.

Es tracta d'un estudi sobre "temors en la societat actual", elaborat a partir de 5.015 entrevistes entre el 20 i el 27 de febrer, és a dir, la setmana prèvia als bombardejos sobre l'Iran, que revela, a més, que el temor a una guerra mundial figura al capdavant dels temors globals de la societat, amb una mitjana de 8,01 sobre 10, per davant de la por d'una guerra civil (7,49) i d'una crisi econòmica (7,30). Els percentatges anteriors de por d'una guerra mundial (81,2%) o d'una guerra civil (74,8%) s'extreuen de la suma dels espanyols que expressen un nivell de temor superior a 5 davant d'aquests escenaris.

Forces armades "ben dotades"

També hi ha un alt grau de por a una crisi del sistema democràtic o a una nova crisi econòmica, raó per la qual dos de cada tres espanyols (67,7%) consideren important tenir unes forces armades "ben dotades i entrenades". En l'àmbit personal, el sondeig situa com a principal temor per als espanyols perdre un familiar proper, amb un 8,18 sobre 10, seguit de "perdre la salut" (7,58), perdre la vista (7,52) i contreure un càncer (7,39). Malgrat totes les inquietuds, l'enquesta reflecteix que, en general, els espanyols són optimistes (79,4%) i només un 15,5% diu ser "més aviat pessimista".

D'altra banda, el 67,6% dels ciutadans afirmen que se senten "molt o bastant" segurs caminant sols després del capvespre per determinades zones del seu lloc de residència, però, en desagregar per sexes, la diferència entre les percepcions d'homes i dones és grossa: el 40,2% d'ells manifesten sentir-se "molt segurs" en aquestes circumstàncies davant de només el 20,3% d'elles. Per edats, les persones més joves, de 18 a 24 anys, són les que se senten més insegures en caminar soles després del capvespre (39,2%), mentre que la franja d'edat que sent menys inseguretat és la de 55 a 64 anys (26%).

Democràcia "deteriorada"

L'estudi també analitza el paper dels mitjans de comunicació en l'augment de la sensació de por i temor en la societat, amb un resultat molt desfavorable perquè el 77,1% dels espanyols acusen els mitjans de contribuir que hi hagi més por, cosa que nega el 20,1%. També subjau en la societat el temor a ser controlats per les noves tecnologies: un terç de la població (33,1%) té molta o bastant por al respecte, mentre que el 48,4% sent poca o cap por davant d'aquest control.

En paral·lel, els espanyols senten majoritàriament que la democràcia està molt o bastant deteriorada (76,6%), cosa que preocupa molt o bastant al 82,4%. I un clamorós 89,8% de la ciutadania percep que conflictes com la violència o la polarització van en augment a la societat.

Un concurs entre centres de secundària vol acostar l'arquitectura tècnica als estudiants de Girona

Les imatges del danys per les ventades a la ciutat de Girona

Les comarques de Girona tanquen l'episodi de vent amb més de 1.100 serveis dels Bombers

Bon Preu contractarà centenars de persones a la Costa Brava, el Ripollès i la Cerdanya

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

Cau un arbre a la pineda de l'escola Annexa de Girona

Enxampen un conductor circulant a 182 km/h en un tram limitat a 80 a la Cerdanya

