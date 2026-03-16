Felip VI admet que la conquesta d'Amèrica va incloure capítols de "molt abús"
El monarca afirma que hi ha episodis de la història d'Espanya que "no ens poden fer sentir orgullosos"
El rei Felip VI ha afirmat aquest dilluns que la conquesta d’Amèrica per part d’Espanya va incloure capítols de “molt abús” dels quals s’han d’extreure “lliçons” sobre com es va exercir el poder en aquell període. “Hi ha coses que, quan les estudiem i les coneixem amb el criteri i els valors d’avui en dia, òbviament, no ens poden fer sentir orgullosos, però s’han de conèixer, i amb el seu context, no amb excés de presentisme moral”, ha assegurat durant una visita a una exposició sobre Mèxic al Museu Arqueològic Nacional de Madrid. La Casa Reial ha difós aquestes reflexions en un vídeo penjat a les seves xarxes socials en què el cap de l’Estat apareix parlant amb l’ambaixador de Mèxic a l’Estat, Quirino Ordaz.
Tal com ha reconegut el monarca, els Reis Catòlics van fer un esforç per legislar en favor dels indígenes, però aquestes directrius no es van aplicar correctament en moltes ocasions. “Hi ha un afany de protecció que la reialesa va impulsar que no es va complir com es pretenia”, ha lamentat. “Hi ha hagut controvèrsies morals i ètiques”, ha afegit en una trobada on ha destacat que Mèxic i Espanya són hereus del mestissatge d’aquells temps.
Peticions de disculpa
Els darrers anys, el govern de Mèxic ha exigit en diverses ocasions al govern espanyol i al rei que es disculpin per la conquesta. Aquesta vella reclamació es va intensificar el 2019, quan l’aleshores president, Andrés Manuel López Obrador, va enviar una carta a Felip VI i al papa Francesc demanant un posicionament sobre aquest assumpte. En comú acord amb el govern espanyol, el monarca va optar per no respondre.
Posteriorment, l’estira-i-arronsa va continuar i López Obrador fins i tot va amenaçar amb “posar en pausa” les relacions amb Espanya perquè el govern espanyol deixés de veure Mèxic com una “terra de conquesta”. El xoc no va anar a més, però el tema va quedar latent i la seva successora, Claudia Sheinbaum, va agafar-ne el testimoni reclamant també un reconeixement que finalment va arribar el 2025 de la mà del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, qui en la inauguració de l’exposició que avui ha visitat el rei va reconèixer el “dolor” i la “injustícia” que hi ha hagut envers els pobles originaris mexicans.
