Cuba promet "resistir" als plans dels Estats Units d'"apoderar-se del país"
"Qualsevol agressor extern toparà amb una resistència inexpugnable", adverteix el president Miguel Díaz-Canel enmig del creixent malestar social per les apagades
Abel Gilbert
El soroll de les cassoles furiosament percudides per protestar per les apagades s'ha convertit en la banda sonora d'aquest tram de la crisi estructural de Cuba. La llum ve i se'n va mentre el Govern de l'illa intenta negociar amb els Estats Units una solució al setge energètic imposat des del gener i que l'ha deixada sense combustible. "Els EUA amenacen públicament Cuba, gairebé cada dia, amb enderrocar per la força l'ordre constitucional. I fan servir un pretext indignant: les dures limitacions de la debilitada economia que ells han agredit i pretès aïllar fa més de sis dècades", va dir aquest dimecres el president Miguel Díaz-Canel. "Pretenen i anuncien plans per apoderar-se del país, dels seus recursos, de les propietats i fins i tot de la mateixa economia que busquen asfixiar per rendir-nos". Per a Díaz-Canel, "només així s'explica la ferotge guerra econòmica que s'aplica com a càstig col·lectiu contra tot el poble". Davant del "pitjor escenari", una cosa que la societat ja experimenta, "Cuba té una certesa: qualsevol agressor extern toparà amb una resistència inexpugnable".
La resposta presidencial es va conèixer poques hores després que Donald Trump expressés públicament la seva intenció de "conquerir" l'illa i es vantés de poder "fer el que vulgui" perquè està pràcticament fallida. Dilluns passat, l'Havana va donar detalls de la reforma econòmica que obre les portes al capital acumulat per cubans que viuen als Estats Units. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio la va qualificar d'insuficient. El seu homòleg cubà, Bruno Rodríguez Parrilla, va acusar Washington d'intentar "destruir l'ordre constitucional i prendre el control del país". Va advertir, no obstant això, que "el càstig col·lectiu" que s'aplica als cubans "no minarà l'exercici ple de la sobirania ni la creativitat davant del bloqueig i el setge energètic". Rodríguez va assegurar que "tota agressió de l'imperialisme toparà amb la voluntat irreductible del poble cubà en la defensa de la independència de la pàtria".
L'intercanvi públic de missatges de confrontació no sembla haver tancat la porta a les negociacions allunyades de les càmeres i els micròfons. Mentrestant, Rubio ha desmentit una informació de The New York Times segons la qual Washington intenta aplicar a l'illa la "fórmula veneçolana": escapçar la presidència de Díaz-Canel i instaurar un nou ordre impulsat pel mateix poder debilitat. "La raó per la qual tants mitjans de comunicació nord-americans continuen publicant notícies falses com aquesta és perquè continuen basant-se en xerraires i mentiders que afirmen estar ben informats com a fonts", va dir. El responsable de la diplomàcia de Trump, de pares cubans, ha exigit a les actuals autoritats de la més gran de les Antilles un gir "dràstic" amb "gent nova al comandament".
Subscriu-te per seguir llegint
