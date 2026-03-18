L'Iran ataca Israel amb una nova onada de míssils en venjança per la mort de Larijaní
Dues persones moren a Tel-Aviv com a conseqüència de l'atac
La Guàrdia Revolucionària iraniana (IRGC, per les seves sigles en anglès) va llançar aquest dimecres a la nit un atac amb míssils contra Tel-Aviv en represàlia per la mort d'Alí Larijaní, a qui va descriure com a "màrtir" i que era secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, expresident del Parlament i assessor del líder suprem, segons un comunicat difós per mitjans oficials. Aquesta onada d'atacs ha deixat almenys dos morts a Israel.
A la nota, el cos militar va assegurar que l'ofensiva forma part de l'"onada 61" de l'operació 'Promesa Complerta 4' i que va emprar míssils de diversos tipus, inclosos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' i 'Kheibar Shekan', alguns d'ells amb capacitat de múltiples ogives.
L'Iran va vincular l'operació a la mort de Larijaní i "els seus companys", sense oferir detalls independents sobre les circumstàncies de la mort.
El cap de l'Exèrcit iranià, Amir Hatami, va advertir, mentre Teheran prepara una resposta "decisiva i dissuasiva" contra Israel i els Estats Units per la mort de l'alt càrrec, i va assegurar que aquesta es produirà "en el moment i lloc apropiats", segons un comunicat oficial.
14 morts des de l'inici de la guerra
L'IRGC va sostenir que els projectils van assolir "més de 100 objectius militars i de seguretat" i va assegurar que els sistemes de defensa aèria israelians van ser superats durant l'atac. Així mateix, va indicar que parts de Tel-Aviv haurien patit talls d'electricitat i que la resposta dels serveis d'emergència es va veure dificultada.
El servei d'emergències israelià Magen David Adom (MDA) va informar que dues persones van morir a Ramat Gan, al districte de Tel-Aviv, per l'impacte al seu edifici després de l'andanada de míssils de l'Iran, els primers morts per atacs iranians des del passat 9 de març, cosa que eleva a 14 el total de morts a Israel en l'actual escalada, mentre l'Iran situa en més de 1.230 els morts i ferits.
Per la seva banda, el servei d'emergències United Hatzalah va informar que les dues víctimes tenien al voltant de 70 anys. El Canal 12 israelià va indicar que eren a l'escala de l'edifici i que probablement un d'ells tenia una discapacitat que li impedia arribar a temps al refugi antiaeri més proper.
Munició de dispersió
L'impacte mortal es va produir com a resultat "amb tota probabilitat" d'un míssil de dispersió llançat per l'Iran a la zona de Tel-Aviv, segons va confirmar a Efe l'Exèrcit israelià.
Segons United Hatzalah, els seus paramèdics van acudir a 45 llocs on es van produir impactes i van atendre vuit persones amb ferides lleus.
Al voltant del 50% dels míssils iranians disparats a Israel des del 28 de febrer porten ogives de dispersió, dissenyades per obrir-se abans de caure i dispersar diverses desenes de submunicions sobre un radi que pot arribar a assolir 10 quilòmetres. En els últims dies, diversos d'aquests míssils han caigut a la zona de Tel-Aviv sense ser interceptats pels sistemes de defensa israelians, segons va confirmar a Efe l'Exèrcit, que no va poder precisar si l'atac registrat la nit d'aquest dimarts va aconseguir ser interceptat.
A més de l'impacte a Ramat Gan, se'n van registrar en altres zones de Tel-Aviv, com a l'estació de tren de Savidor, segons van informar els Bombers d'Israel, que van reportar diversos impactes i parlen de més ferits. Els impactes es van produir passada la mitjanit, després de sonar les alarmes antiaèries a la zona de Tel-Aviv i de Jerusalem, on també es van sentir explosions d'intercepcions.
