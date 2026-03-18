L'Iran ataca Israel amb una nova onada de míssils en venjança per la mort de Larijaní

Dues persones moren a Tel-Aviv com a conseqüència de l'atac

Dos morts a Tel Aviv després d'una andanada de míssils de l'Iran.

Dos morts a Tel Aviv després d'una andanada de míssils de l'Iran. / EPC

EFE

EFE

Tel-Aviv

La Guàrdia Revolucionària iraniana (IRGC, per les seves sigles en anglès) va llançar aquest dimecres a la nit un atac amb míssils contra Tel-Aviv en represàlia per la mort d'Alí Larijaní, a qui va descriure com a "màrtir" i que era secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, expresident del Parlament i assessor del líder suprem, segons un comunicat difós per mitjans oficials. Aquesta onada d'atacs ha deixat almenys dos morts a Israel.

A la nota, el cos militar va assegurar que l'ofensiva forma part de l'"onada 61" de l'operació 'Promesa Complerta 4' i que va emprar míssils de diversos tipus, inclosos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' i 'Kheibar Shekan', alguns d'ells amb capacitat de múltiples ogives.

L'Iran va vincular l'operació a la mort de Larijaní i "els seus companys", sense oferir detalls independents sobre les circumstàncies de la mort.

El cap de l'Exèrcit iranià, Amir Hatami, va advertir, mentre Teheran prepara una resposta "decisiva i dissuasiva" contra Israel i els Estats Units per la mort de l'alt càrrec, i va assegurar que aquesta es produirà "en el moment i lloc apropiats", segons un comunicat oficial.

14 morts des de l'inici de la guerra

L'IRGC va sostenir que els projectils van assolir "més de 100 objectius militars i de seguretat" i va assegurar que els sistemes de defensa aèria israelians van ser superats durant l'atac. Així mateix, va indicar que parts de Tel-Aviv haurien patit talls d'electricitat i que la resposta dels serveis d'emergència es va veure dificultada.

El servei d'emergències israelià Magen David Adom (MDA) va informar que dues persones van morir a Ramat Gan, al districte de Tel-Aviv, per l'impacte al seu edifici després de l'andanada de míssils de l'Iran, els primers morts per atacs iranians des del passat 9 de març, cosa que eleva a 14 el total de morts a Israel en l'actual escalada, mentre l'Iran situa en més de 1.230 els morts i ferits.

Per la seva banda, el servei d'emergències United Hatzalah va informar que les dues víctimes tenien al voltant de 70 anys. El Canal 12 israelià va indicar que eren a l'escala de l'edifici i que probablement un d'ells tenia una discapacitat que li impedia arribar a temps al refugi antiaeri més proper.

Munició de dispersió

L'impacte mortal es va produir com a resultat "amb tota probabilitat" d'un míssil de dispersió llançat per l'Iran a la zona de Tel-Aviv, segons va confirmar a Efe l'Exèrcit israelià.

Segons United Hatzalah, els seus paramèdics van acudir a 45 llocs on es van produir impactes i van atendre vuit persones amb ferides lleus.

Al voltant del 50% dels míssils iranians disparats a Israel des del 28 de febrer porten ogives de dispersió, dissenyades per obrir-se abans de caure i dispersar diverses desenes de submunicions sobre un radi que pot arribar a assolir 10 quilòmetres. En els últims dies, diversos d'aquests míssils han caigut a la zona de Tel-Aviv sense ser interceptats pels sistemes de defensa israelians, segons va confirmar a Efe l'Exèrcit, que no va poder precisar si l'atac registrat la nit d'aquest dimarts va aconseguir ser interceptat.

Notícies relacionades

A més de l'impacte a Ramat Gan, se'n van registrar en altres zones de Tel-Aviv, com a l'estació de tren de Savidor, segons van informar els Bombers d'Israel, que van reportar diversos impactes i parlen de més ferits. Els impactes es van produir passada la mitjanit, després de sonar les alarmes antiaèries a la zona de Tel-Aviv i de Jerusalem, on també es van sentir explosions d'intercepcions.

  1. La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
  2. Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
  3. Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
  4. Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
  5. Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  6. Només un de cada quatre nous metges col·legiats a Girona ha nascut a Catalunya
  7. Girona reubica esdeveniments que s'han fet habitualment al parc de la Devesa
  8. L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà

L'Iran ataca Israel amb una nova onada de míssils en venjança per la mort de Larijaní

L'Iran ataca Israel amb una nova onada de míssils en venjança per la mort de Larijaní

Alicia Kopf: "La ciència-ficció és el gènere més realista del present"

Alicia Kopf: "La ciència-ficció és el gènere més realista del present"

Seguretat ciutadana, el primer front dels Mossos a Figueres

Seguretat ciutadana, el primer front dels Mossos a Figueres

Cerdanya Cinema impulsa el Laboratori de Cinema a la Neu als Pirineus

Cerdanya Cinema impulsa el Laboratori de Cinema a la Neu als Pirineus

Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut

Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut

El fiscal manté la petició de 14 anys i 11 mesos de presó a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges

El fiscal manté la petició de 14 anys i 11 mesos de presó a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges

La fiscalia reclama 28 anys de presó per a un entrenador de futbol d'alevins de Barcelona per abusar de cinc nens

La fiscalia reclama 28 anys de presó per a un entrenador de futbol d'alevins de Barcelona per abusar de cinc nens

Competència proposa un recàrrec en el rebut de la llum durant un any per pagar el cost de l'apagada de l'abril

Competència proposa un recàrrec en el rebut de la llum durant un any per pagar el cost de l'apagada de l'abril
