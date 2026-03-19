La guerra encareix el rebut de la llum de milions de llars
L’escalada bèl·lica anticipa una pujada de la tarifa regulada
David Page
La guerra a l’Orient Mitjà ja està tenint un impacte directe a les butxaques dels consumidors espanyols, molt especialment amb fortes pujades dels preus dels combustibles. L’escalada bèl·lica amenaça també de colpejar el rebut de la llum de milions de llars. La tarifa regulada de la llum, que tenen contractada vuit milions de famílies (entorn d’una quarta part de tots els consumidors elèctrics del país) i el preu del qual depèn de l’evolució del mercat de l’electricitat i dels mercats de futurs, afronta ara un any de pujades per l’espiral alcista dels preus energètics.
L’import que pagaran les llars amb tarifa regulada de llum està condicionat en part pel preu diari del mercat majorista de l’electricitat (en el qual energètiques i traders compren i venen energia per al seu consum l’endemà) i en part per l’evolució dels mercats de futurs (on es firmen contractes de compravenda d’energia amb una data d’entrega i de pagament més endavant, d’aquí a diverses setmanes, diversos mesos o l’any vinent).
El mercat diari espanyol, que condiciona un 45% del cost de l’energia en la tarifa regulada, s’ha mantingut estable en les últimes setmanes malgrat el terratrèmol geopolític i energètic internacional, i fins i tot està molt per sota de la cotització de l’electricitat a la resta de països europeus. Però el mercat de futurs, que ara té un pes del 55% en la tarifa PVPC, s’ha disparat des de l’inici de la guerra i mostra que energètiques i inversors preveuen pujades del preu de l’electricitat en els pròxims mesos.
Canvi d’escenari
La combinació dels dos factors anticipa que la tarifa regulada de la llum pujarà en els pròxims mesos i en tot aquest any, malmetre la previsió que es manejava abans dels atacs sobre l’Iran i que augurava que baixaria en el conjunt del 2026. Un client tipus amb tarifa regulada –amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum anual de 3.500 quilowatts hora, kWh– pagarà en tot aquest any 836 euros, segons les estimacions amb les actuals situacions de mercat que maneja Francisco Valverde, consultor i analista expert en el mercat de l’electricitat.
Un import que representa una lleugera pujada en relació amb l’abonat l’any passat (menys d’un 1% més que els 830 euros del 2025), però que suposa la tercera factura regulada més cara de la història i el cost més gran des dels màxims històrics del 2022 (amb un rècord de 1.252 euros), en el pitjor moment de l’anterior crisi energètica després de la invasió russa sobre Ucraïna. Les estimacions realitzades amb les situacions de mercat prèvies a l’inici de la guerra a l’Orient Mitjà anticipaven que en el conjunt del 2026 un client mitjà del PVPC abonaria uns 765 euros, un 10% menys que amb l’actual escenari d’escalada bèl·lica i de tensió als mercats energètics.
Després de l’inici de la guerra a l’Iran, la nova previsió sobre la factura que pagarà al març el client del PVPC amb característiques tipus de consum i potència contractada apunta que ascendirà a una mica més de 74 euros, cosa que suposa un increment del 20% en relació amb els 62 euros del febrer, un 11% més que els 67 del març de l’any passat i un 21% més que la mitjana de tots els mesos de març de l’última dècada, segons Valverde.
