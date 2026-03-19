Cures intensives
Els metges de l’UCI demanen acabar amb les guàrdies de 24 hores: "El desgast transcendeix la simple falta de son"
El doctor José Garnacho, president de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, demana al Senat més llits d’UCI i reforçar les plantilles dels serveis
Nieves Salinas
La mateixa setmana en què els metges protagonitzen una nova setmana de vaga contra l’Estatut Marc, el doctor José Garnacho va acudir aquest dilluns a la Comissió de Sanitat del Senat com a president de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Allà, va exposar algunes de les principals reclamacions dels intensivistes i va alertar de sobrecàrrega de recursos i estrès laboral a les UCI, un desgast potenciat per les guàrdies de 24 hores que "transcendeix la simple falta de son".
Al Senat, el doctor Garnacho va posar en relleu la tasca dels metges intensivistes i dels equips de les Unitats de Cures Intensives, especialment en situacions d’emergència, i va indicar les necessitats per impulsar l’atenció al pacient crític a Espanya. El president de la SEMICYUC va exposar als membres de la Comissió de Sanitat la problemàtica que, a Espanya, ni tots els hospitals disposen d’una UCI, ni aquestes es regeixen sota un model homogeni.
"Els programes de resposta ràpida liderats per intensivistes han aconseguit reduir un 30% la mortalitat hospitalària. Per continuar avançant, és necessari incrementar el nombre de llits i reforçar les plantilles, tant amb més places per a metges residents com creant l’especialitat d’Infermeria en Crítics, Urgències i Emergències, un reconeixement clau per assegurar la qualitat i la seguretat en l’atenció al pacient crític", va assenyalar el president dels intensivistes.
Llits de l’UCI
A Espanya, hi ha 18,8 llits per cada 100.000 habitants, a la mitjana de la UE, però per sota d’Alemanya (28,1) i França (27,2); i molt allunyada de Txèquia (líder amb 44,9). "És urgent augmentar la inversió en equipament a tots els Serveis de Medicina Intensiva d’Espanya, així com dotar-los a tots de sistemes d’informació clínica. Aquests ja no són una opció per valorar, sinó una necessitat real que optimitza l’atenció clínica, a més d’una ajuda clau en la presa de decisions, garanteixen la traçabilitat, milloren la seguretat clínica i faciliten la comunicació en l’entorn sanitari", va assegurar el doctor Garnacho.
Va traslladar la dificultat per cobrir plantilles mínimes i guàrdies en molts serveis, així com la necessitat de millorar la ràtio metge-pacient a les UCI i suprimir les guàrdies de 24 hores. "Hem sofisticat la tecnologia a les UCI, però això ha anat acompanyat d’una major pressió assistencial i demanda de serveis, que incideix en el risc de sobrecàrrega de recursos i més estrès laboral. Cap professional pot minimitzar el seu marge d’error després d’haver treballat sense descans 24 hores seguides", va explicar.
"El cuidador també necessita ser cuidat i és molt important que els professionals puguin conciliar la seva vida professional amb la personal sense que això vagi en detriment del seu poder adquisitiu", va emfatitzar.
Programes formatius
Un altre dels punts en què va incidir va ser la introducció de la Medicina Intensiva en els programes formatius del Grau de Medicina, així com va definir d’"urgent" l’aprovació del nou programa formatiu de Medicina Intensiva, que encara està pendent de ratificació definitiva i que no s’actualitza des del 1996. Una formació que, juntament amb la investigació, són constants durant la carrera professional.
Respecte a la investigació, el president de la SEMICYUC va considerar que, sense la investigació, "res no avança". Investigar requereix una inversió potent, tant a nivell econòmic com d’esforç per part de tothom. "Els resultats sempre aporten llum sobre la falta de coneixement i això només pot ser bo".
Subscriu-te per seguir llegint
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva