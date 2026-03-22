Trump amenaça de "destruir completament" les plantes elèctriques de l'Iran si en 48 hores no reobre l'estret d'Ormuz
El règim de Teheran replica que podria atacar interessos energètics nord-americans a la regió
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat l'Iran amb "atacar i destruir completament" les seves plantes elèctriques si l'estret d'Ormuz no reobre "totalment i sense amenaces" en 48 hores. En un missatge a Truth Social, Trump ha dit que els atacs començarien per "la planta més gran" del país. En resposta, i segons informen els mitjans estatals iranians, el règim ha assegurat que atacaria interessos energètics nord-americans a la regió del Golf. L'estret d'Ormuz és essencial per al transport internacional de gas natural liquat i petroli, ja que hi passa un 20% del consum mundial. El missatge de Trump, publicat cap a la una d'aquesta matinada, hora catalana, situaria la data límit durant la nit de dilluns a dimarts.
