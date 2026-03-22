Trump amenaça de "destruir completament" les plantes elèctriques de l'Iran si en 48 hores no reobre l'estret d'Ormuz

El règim de Teheran replica que podria atacar interessos energètics nord-americans a la regió

Trump en una imatge d'arxiu

Trump en una imatge d'arxiu

ACN

ACN

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat l'Iran amb "atacar i destruir completament" les seves plantes elèctriques si l'estret d'Ormuz no reobre "totalment i sense amenaces" en 48 hores. En un missatge a Truth Social, Trump ha dit que els atacs començarien per "la planta més gran" del país. En resposta, i segons informen els mitjans estatals iranians, el règim ha assegurat que atacaria interessos energètics nord-americans a la regió del Golf. L'estret d'Ormuz és essencial per al transport internacional de gas natural liquat i petroli, ja que hi passa un 20% del consum mundial. El missatge de Trump, publicat cap a la una d'aquesta matinada, hora catalana, situaria la data límit durant la nit de dilluns a dimarts.

Aurelio Rojas alerta d'un risc silenciós a l'analítica: així es pot disparar el perill d'infart sense adonar-te'n

Aurelio Rojas alerta d’un risc silenciós a l’analítica: així es pot disparar el perill d’infart sense adonar-te’n

Vídeo: Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home amb ferides d'arma blanca a Olot

Trump amenaça de "destruir completament" les plantes elèctriques de l'Iran si en 48 hores no reobre l'estret d'Ormuz

Trump amenaça de "destruir completament" les plantes elèctriques de l'Iran si en 48 hores no reobre l'estret d'Ormuz

Tracking Pixel Contents