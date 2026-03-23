Processen un cuidador per violar dues ancianes de 90 i 100 anys en una residència
Les víctimes han mort abans de veure com es feia justícia
Vanesa Lozano
“Aquella nit jo era al llit i el cuidador va venir a la meva habitació i va dir: gira’t, que et canviaré el bolquer. Aleshores, de sobte, vaig sentir que em va ficar alguna cosa, no sé si era un dit o què era, però em va fer molt mal, així que li vaig cridar: ‘però què m’estàs ficant, fastigós?’. Em vaig girar i aleshores es va abraonar sobre mi i em va agafar d’aquest pit”. La denúncia de l’anciana va fer saltar totes les alarmes a la residència de gent gran Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes, a Madrid.
Malgrat els seus 90 anys, la dona, vídua i mare de tres filles, tenia les facultats mentals ben conservades quan, el 26 de febrer del 2024, va acudir al despatx de la treballadora social del centre i va denunciar davant d’ella i de la psicòloga que José R. R. E., un gericultor salvadorenc de 43 anys que treballava a la residència, l’havia agredit sexualment la nit anterior.
Segons el sumari del cas, que investiga el jutjat d’instrucció número 2 d’Alcobendas i al qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, les dues empleades van donar credibilitat a la seva denúncia i van alertar la directora del centre, on viuen uns 140 ancians i que depèn de la Comunitat de Madrid i està gestionat per una entitat privada. La directora va avisar la policia i va assenyalar José com a sospitós. Va explicar que la feina de l’home a la residència consistia a “aixecar, vestir, rentar, canviar bolquers, donar menjar i posar al llit els residents”.
Traslladat després d’una altra denúncia
Molt nerviosa i espantada, l’anciana els va explicar que aquella nit el cuidador la va “despullar” i després “em va refregar el penis pel cos, em va agafar els pits i em va ficar el que crec que era un dit, perquè jo estava d’esquena i no ho vaig veure”. La dona afirma que només havia vist “dues o tres vegades” aquell treballador a la residència i que aquella nit, després del que va passar, li va demanar que marxés i el va advertir que denunciaria l’agressió.
Mesos després, la dona encara recordava davant la jutgessa el dolor físic i psicològic que li havia provocat el que havia passat: “Cada vegada que me’n recordo... tremolo. Soc catòlica i no m’agrada parlar malament, però aquella nit a aquell li vaig dir de tot: ‘groller, poca-vergonya, això no es fa a una dona vídua!’”. Consultada per aquest mitjà, l’advocada de l’anciana, Verónica Guerrero, ha declinat fer valoracions.
No era la primera resident que denunciava l’empleat per violació.
La directora de la residència va identificar ràpidament el gericultor que havia estat a l’habitació de la dona. No era la primera resident que denunciava l’empleat per violació. De fet, quan van passar els fets, José acabava d’arribar nou a la planta de la nonagenària. Va ser traslladat a una altra àrea de la residència després que, al lloc on treballava, una altra anciana, de 100 anys, assegurés que l’home l’havia agredit sexualment.
“Estava excitat”
Aquesta dona va explicar a una treballadora del centre que “la nit del 23 al 24 de febrer del 2024 el gericultor la va portar al llit per ficar-la al llit, “es va arrambar a mi de manera inapropiada. Em va agafar per l’esquena per posar-me al llit i vaig notar que estava excitat”. Aleshores, el cuidador “em va ficar un dit a la vagina”, va afegir l’anciana.
La directora de la residència va investigar aquella primera denúncia i totes les sospites es van centrar en l’ara acusat, però quan una de les supervisores del centre va preguntar a l’empleat pel que havia passat, aquest va argumentar que l’anciana l’havia “malinterpretat” i va assegurar que ell “només va introduir el dit a l’anus de la dona perquè tenia problemes per defecar i la volia ajudar”.
La directora del centre va declarar que “malgrat les sospites, no podia assegurar al cent per cent que aquell treballador fos l’autor dels fets”, per la qual cosa va decidir “canviar-lo a una planta de residents amb més capacitat cognitiva”. Allà es va produir la segona violació, segons la investigació. Aquell mateix dia va ser acomiadat del centre. Tot i que, segons consta al sumari, aviat va ser contractat en una altra residència, de manera que va continuar treballant amb gent gran.
En llibertat
La policia va detenir el presumpte agressor sexual. Va quedar poc després en llibertat, a l’espera de judici. Li van imposar, això sí, una ordre d’allunyament de les denunciants i de la residència on van passar els fets. El passat 19 de febrer l’acusat va negar els fets davant la jutgessa i va argumentar que, si hagués violat les ancianes, algun treballador de la residència hauria sentit els crits de les dones durant les agressions.
Després de dos anys d’investigació, la magistrada acaba de processar el cuidador després de concloure que “hi ha indicis racionals de criminalitat suficients” contra ell. L’acusa de dos delictes d’agressió sexual agreujada per haver-los comès contra persones vulnerables. Però les víctimes han mort abans de veure com es feia justícia amb el seu presumpte violador. Per sort, totes dues van declarar abans i els seus testimonis es podran fer servir en el judici, ja que els seus advocats van demanar fer una prova preconstituïda. Serà la prova principal contra l’acusat.
