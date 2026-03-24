Brussel·les anuncia que l’acord amb el Mercosur entrarà en vigor l’1 de maig
La ratificació del costat europeu està paralitzada a l’espera de l’opinió del Tribunal de Justícia de la UE sobre el text
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va anunciar ahir que l’acord comercial amb els països del Mercosur començarà a aplicar-se de manera provisional l’1 de maig, després que l’Argentina, el Brasil i l’Uruguai l’hagin ratificat formalment, un procediment pendent de completar-se encara en l’àmbit europeu.
Ha tardat més d’un quart de segle a negociar-se i més d’un any a formalitzar-se, però l’acord comercial amb els països del Mercosur començarà a aplicar-se de manera provisional només cinc mesos després de la firma. "Avui fem un pas important per demostrar la nostra credibilitat com a soci comercial clau", va dir el comissari de comerç, Maros Sefcovic, que va celebrar la notícia.
També la va celebrar el ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, que va llançar un missatge de tranquil·litat als ramaders, als quals va assegurar que les clàusules de salvaguarda previstes garantiran que la carn arribada dels països del Con Sud d’Amèrica no suposaran una competència desigual, informa María Jesús Ibáñez. "Ens dona una amplitud de mercats, però ens permet també aprovisionar-nos amb productes com la soja, que és crítica per a l’alimentació animal i la producció de pinsos per a la ramaderia", va destacar.
Productes espanyols
"Aquest acord obre una important finestra d’oportunitat per als productors i comercialitzadors d’oli d’oliva i vi, entre altres productes", va rematar Planas, que va afegir que les empreses "poden trobar un mercat de gairebé 280 milions de persones".
La UE i el Mercosur van firmar un acord el 17 de gener passat que crearà una de les àrees de lliure comerç més grans del món. L’1 de maig començarà a aplicar-se provisionalment, cosa que, segons Sefcovic, "permetrà començar a complir aquesta promesa". Això malgrat les protestes dels agricultors i el rebuig de països importants com França o Polònia, però amb el suport d’altres pesos pesants com Espanya o Alemanya. La majoria de governs europeus van donar el seu suport al text, i els tractats permeten l’entrada en vigor provisional, a falta de completar el procés de ratificació. Del costat llatinoamericà, l’Argentina, el Brasil i l’Uruguai ja han completat el procés. De l’europeu, el text requereix el suport del Consell i del Parlament Europeu. No obstant, aquest procediment està paralitzat. L’Eurocambra va decidir al gener enviar l’acord al Tribunal de Justícia de la UE, al qüestionar-ne la legalitat. La decisió podria portar mesos i malmetre el tractat si estima que viola el dret comunitari.
