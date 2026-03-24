El maltractament a menors de 3 anys creix un 33% des del 2020
El 2024 hi va haver 3.841 notificacions de casos sospitosos. La majoria van ser contra nens i van ser més greus que les d’altres grups d’edat.
Patricia Martín
El maltractament cap a menors de tres anys ha crescut un 33% des de la pandèmia, al passar de 2.868 casos sospitosos el 2020 a 3.841 el 2024. La majoria es dirigeixen contra nens i són agressions més greus que les registrades contra menors de més edat. Una parella ha sigut detinguda aquest dilluns a Barcelona per maltractar i agredir sexualment un nadó de tot just mes i mig d’edat. És difícil d’imaginar però, com passa amb massa freqüència, la realitat supera les pel·lícules més macabres: el maltractament cap a menors de tres anys (no hi ha dades oficials exclusivament de nadons) ha crescut un 33% des de la pandèmia, al passar de 2.868 casos sospitosos registrats per les administracions i cossos policials el 2020 a 3.841 el 2024. La majoria es dirigeix contra nens i són agressions més greus que les registrades contra menors de més edat. L’increment del maltractament va en paral·lel a l’augment de les notificacions de casos sospitosos de maltractaments cap a menors, que van créixer un 80% des de la pandèmia, al passar de 15.688 el 2020 a 28.550 el 2024, fet que va donar lloc a 46.549 maltractaments. Les dades procedeixen del Registre Unificat de Maltractaments Infantils, que recull informació de totes les comunitats, tret d’Aragó, Galícia i Melilla, que encara no s’han incorporat al sistema estadístic.
L’augment de les notificacions de maltractament infantil – que no és lineal, ja que hi va haver un pic el 2022, va baixar el 2023 i va tornar a pujar el 2024– no es correlaciona directament amb un augment dels delictes i negligències comeses cap a nens sinó que, igual com passa amb el fort increment dels delictes sexuals, es calcula que bona part del creixement es deu al fet que hi ha més conscienciació i, per tant, es denuncien situacions que abans es mantenien silenciades.
S’ha de tenir en compte que, segons els estudis, la majoria de la violència infantil es comet en l’àmbit familiar o en l’entorn de les víctimes, sobretot per part del pare, per la qual cosa tret que algú d’aquest entorn ho denunciï o el menor pateixi lesions visibles, en moltes ocasions no surt a la llum. De fet, els casos denunciats solen ser, segons els experts, només la "punta de l’iceberg".
78 denúncies al dia
Però és una ‘punta’ que estremeix. 28.550 notificacions de maltractament en un sol any suposen 78 denúncies al dia. D’aquestes, 11.897 es van classificar el 2024 com a greus i 16.653 com a lleus o moderades; és a dir, predominen les lleus-moderades sobre les més greus. Però el grup de menors de 0 a 3 anys, que engloba el 13% de les denúncies, és a dir, no és el grup més nombrós, ja que la majoria de les víctimes té entre 11 i 17 anys, destaca per un pes proporcional més gran de les denúncies greus.
El 2024 (últimes dades disponibles), hi va haver 2.015 notificacions greus de violència cap a menors de tres anys, davant 1.826 de lleus o moderades (fins a un total de 3.841). Això significa que els casos amb maltractament de més gravetat suposen el 52,5%, un percentatge superior que en altres grups d’edat (49,5% en 4 a 6 anys; 43,8% en 7 a 10; 42% en 11 a 14 i 31,7% en 15 a 17). Numèricament, no és el grup amb casos més greus, però sí proporcionalment. Quant al sexe de les víctimes, es tracta d’una violència que, a diferència de la violència de gènere, afecta sobretot nens, amb un repartiment d’un 55% per al sexe masculí i un 45% per al femení.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- La Pastisseria Ferrer d'Olot, el portal 'al món de la xocolata