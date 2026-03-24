Trump ajorna els atacs a elèctriques per unes converses que l’Iran desmenteix
El president dels EUA assegura que hi ha discussions «constructives» per al final de la guerra i apunta a un acord de desarmament nuclear / Turquia admet contactes amb negociadors de les dues parts
Adrià Rocha Cutiller
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir haver ordenat una aturada dels seus atacs contra la infraestructura energètica iraniana durant cinc dies. El missatge, publicat en la xarxa Truth Social, no es referia, no obstant, a la totalitat dels bombardejos nord-americans i israelians contra la República Islàmica, iniciats el 28 de febrer. Trump havia donat dissabte passat a l’Iran un termini de 48 hores perquè obrís completament el pas de vaixells de càrrega i petroliers per l’estret d’Ormuz. Si no ho feien, va dir, els EUA "destrossarien" les plantes elèctriques iranianes. Ahir, va semblar haver fet marxa enrere.
"Estic encantat d’anunciar que els EUA i l’Iran han tingut, durant els dos últims dies, converses molt bones i productives sobre la resolució total i final de les nostres hostilitats al Pròxim Orient. Basant-me en el to d’aquestes converses constructives, detallades i profundes, que continuaran durant la setmana, he instruït el Departament de Guerra que posposi tots els atacs militars contra les plantes energètiques iranianes i la seva infraestructura durant un període de cinc dies, segons l’èxit que tinguin les discussions actuals", va declarar Trump.
L’Iran, no obstant, nega l’existència de negociacions amb els EUA. "No hi ha hagut ni comunicacions directes ni indirectes. Trump s’ha retirat davant de les nostres amenaces", va declarar la televisió pública iraniana, IRIB. Israel, de fet, va continuar els seus atacs contra Teheran ahir a la tarda, fins i tot minuts després del missatge de Trump.
Malgrat la negativa de l’Iran, els contactes entre el país persa i Washington sí que semblen haver-se produït. Diumenge passat, el ministre d’Exteriors turc, Hakan Fidan, va anunciar a la premsa haver mantingut converses en les últimes hores tant amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi, com amb els negociadors dels EUA, Jared Kushner i Steven Witkoff, a més de l’alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i vicepresidenta en la Comissió, Kaja Kallas.
Ahir, citant fonts anònimes nord-americanes, el portal Axios va assegurar que Turquia, el Pakistan i Egipte han estat intercanviant missatges entre els dos governs en els últims dies.
Just abans d’embarcar en un avió per anar des de Mar-a-Lago a Menfis, Trump va ratificar les converses en declaracions davant la premsa, contradient també la negativa iraniana. Va assegurar que va ser l’Iran el que va buscar la conversa, que Witkoff i Kushner van estar parlant fins a entrada la nit de diumenge i que hi tornaria a haver contactes, de moment "per telèfon".
"Volen arribar a un acord. Nosaltres també. Veurem com va, si no, continuarem bombardejant", va declarar Trump, que va assegurar que la conversa no és amb Mojtaba Khamenei, i va afegir: "No sabem si és viu, no vull que sigui assassinat".
El possible interlocutor
Tot i que no va especificar qui és el seu interlocutor a Teheran –"no vull que el matin", va justificar–, Axios va publicar, citant una font israeliana, que es tracta del president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, l’home amb més poder dins de l’Iran en l’actualitat. "No hem negociat de cap manera amb els EUA. Utilitzen notícies falses per manipular els mercats financers i de petroli per escapar-se del forat en el qual Washington i Israel s’han ficat", va dir Ghalibaf ahir.
Trump, en les seves declaracions, va assegurar que l’acord que s’està negociant té "15 punts" i que un de central –"el punt u, dos i tres", en les seves paraules– és que "l’Iran no tindrà armes nuclears", i va afirmar que els iranians hi estan d’acord.
Va dir també que, si s’aconsegueix aquest pacte, l’estret d’Ormuz es "reobrirà molt aviat", amb un model de "protecció conjunta", i quan li van preguntar específicament sobre aquest pla va eludir entrar en detalls, però va afirmar que pot ser que ho controli ell mateix "amb l’aiatol·là". A més, va dir que amb un pacte s’obriria la porta que els EUA entrin a prendre control de l’urani enriquit que manté en la seva possessió l’Iran.
"No volem veure bombes nuclears. Diem no a l’enriquiment, i volem l’urani que ja han enriquit. Si això passa, serà un gran començament per a la reconstrucció de l’Iran. I serà genial per a Israel i tots els països de l’Orient Mitjà. Acabem de parlar amb Israel i això serà la pau per a ells i per a l’Orient Mitjà", va declarar també Trump.
Canvi de règim
El líder nord-americà va augurar que "hi haurà una forma molt seriosa de canvi de règim". "Estem negociant amb certa gent que veig molt raonable, molt sòlida. La gent dins sap qui són. Són molt respectats i potser un d’ells serà exactament el que busquem. Mirin Veneçuela, com de bé està funcionant", va afegir el líder republicà. "Ens està anant molt bé a Veneçuela amb el petroli i la relació amb la presidenta encarregada. Potser trobarem algú així a l’Iran".
El president dels EUA, en qualsevol cas, també es va cobrir l’esquena i, tot i que va insistir que s’està "a punt de concretar un acord", va matisar: "No puc garantir res".
Aquesta intensitat de converses diplomàtiques arriba en un moment d’escalada retòrica en la guerra entre els Estats Units, l’Iran i Israel. La Guàrdia Revolucionària iraniana va assegurar que "respondrà de la mateixa manera" si Washington i Tel-Aviv ataquen les seves infraestructures energètiques.
