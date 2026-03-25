Trump envia un pla de pau mentre planeja desplegar 3.000 soldats
El president exigeix a l’Iran que entregui tot el combustible nuclear enriquit i mantingui obert Ormuz / La missió dels militars podria ser l’ocupació de l’estratègica illa de Kharg
Marc Marginedas
Els Estats Units han enviat a l’Iran a través de mediadors un pla de 15 punts amb l’objectiu d’intentar posar fi al conflicte que van iniciar el 28 de febrer. Segons van informar ahir diversos mitjans nord-americans, exigeix a Teheran, entre altres mesures, que entregui tot el combustible nuclear enriquit de què disposa i que mantingui obert l’estret d’Ormuz, El president Donald Trump, mentrestant, va mantenir ahir l’ofensiva i va anunciar el desplegament a l’Orient Mitjà d’un contingent de 3.000 soldats, molt possiblement amb l’objectiu d’ocupar l’estratègica illa de Kharg.
L’Administració Trump ha traslladat el seu pla de pau a l’Iran a través del Pakistan, país que manté bones relacions amb les dues parts i, segons Channel 12, els negociadors nord-americans haurien proposat un alto el foc d’un mes perquè les autoritats iranianes estudiïn les demandes.
No obstant, encara no s’ha adoptat cap decisió en ferm sobre l’enviament de tropes, van comunicar portaveus militars nord-americans sota l’anonimat a diversos mitjans de comunicació, entre els quals Politico, The New York Times o The Wall Street Journal, que van precisar al seu torn que es tractava d’una simple planificació "prudent".
Les tropes susceptibles de ser desplegades pertanyen a la Força de Resposta Immediata vinculada a la 82a Divisió Aerotransportada, capaç de ser enviades a qualsevol part del món en 18 hores. La missió dels militars podria ser prendre l’illa de Kharg, la principal terminal petroliera de l’Iran, i es podrien sumar als 2.500 soldats de la 31a Unitat Expedicionària de Marines que es dirigeixen cap a la regió. L’illa de Kharg va ser bombardejada recentment per l’aviació dels EUA. Cosa que, segons The New York Times, faria necessari primer l’actuació dels marines per prendre-la, que s’encarregarien de reparar les pistes d’aterratge fetes malbé. Aquesta actuació seria recolzada posteriorment pels integrants de la 82a Divisió Aerotransportada, que desembarcarien amb equipament pesat capaç de respondre a l’Iran en cas que llancés una contraofensiva per recuperar les instal·lacions.
Per l’illa de Kharg passa aproximadament el 90% de les exportacions de petroli de l’Iran. En el cas que els EUA aconseguissin el control de l’illa, el país persa perdria tota capacitat d’exportar petroli, ja que la seva costa, escarpada i rocosa, no permet que s’acostin vaixells o petroliers de grans dimensions.
D’altra banda, ahir es va saber que el príncep Mohamed bin Salman, el líder de facto de l’Aràbia Saudita, ha instat Trump a seguir la guerra contra l’Iran, davant el que considera com una "oportunitat històrica" per refer l’equilibri estratègic a l’Orient Mitjà i acabar amb el règim dels aiatol·làs, al qual consideren desestabilitzador i una amenaça a llarg termini per a la regió.
Paral·lelament, el Pakistan també va proposar ahir acollir negociacions durant aquesta setmana entre l’Iran i els EUA a Islamabad, la capital, segons va assegurar el primer ministre del país asiàtic, Shehbaz Sharif. Amb Turquia i Egipte, el Pakistan ha estat intercanviant missatges entre Washington i Teheran durant els últims dies. Aquest esforç diplomàtic va ser el que, de fet, va empènyer Trump a anunciar dilluns una aturada de cinc dies dels bombardejos del seu país a instal·lacions elèctriques iranianes. "Pakistan dona la benvinguda i recolza fermament els esforços de diàleg per acabar amb la guerra al Pròxim Orient, en l’interès de la pau i l’estabilitat a la regió i al món. Depenent de la concurrència dels EUA i l’Iran, el Pakistan està llest i veu com un honor ser l’hoste i facilitar xerrades que serveixin per concloure el conflicte actual i arribar a un acord definitiu", va anunciar Sharif a través de les xarxes socials.
Trump va assegurar ahir que el vicepresident, J. D. Vance; el secretari d’Estat, Marco Rubio; l’enviat especial dels EUA per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner, "estan en negociacions" amb l’Iran. La motivació d’aquest nou acostament, segons el president, és que "ells [els iranians] volen un acord" perquè la seva capacitat militar i infraestructures han quedat "totalment destrossades" i perquè, segons ell, Teheran ha acceptat l’exigència de Washington de "renunciar a les armes nuclears".
En declaracions durant la presa de possessió del nou secretari de Seguretat Interior, Mulkwayne Mullin, el president dels EUA va afirmar que l’Iran ha entregat als EUA "un regal de gran valor" que, tot i que ha dit que no podia revelar de què es tractava, va aclarir que no es tracta d’una arma nuclear, sinó d’"una cosa relacionada amb el petroli i el gas" i "amb el tràfic de l’estret d’Ormuz", tot i que va evitar donar-ne més detalls. Al mateix temps, va defensar que Washington negocia des d’una posició de força, va destacar que l’Armada iraniana, les seves comunicacions, els seus sistemes antiaeris i gran part dels seus míssils han quedat pràcticament desmantellats, i que els EUA estaven a punt per atacar una gran planta elèctrica, però que manté aquesta operació en pausa mentre avancin les negociacions.
