Congrés
Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"
Jordi Turull afirma que no s'ha negociat amb el PSOE el decret anticrisi però reconeix trucades
Carlota Camps
Junts donarà suport aquest dijous al decret del Govern amb mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Iran, que inclou la baixada d'alguns impostos. Tanmateix, no farà el mateix amb el de l'habitatge, que prorroga els contractes de lloguer dos anys i limita les pujades al 2%, i que té un mes per convalidar-se al Congrés. Així ho ha defensat aquest dijous el secretari general de la formació, Jordi Turull, alhora que ha assegurat que no es pot "privatitzar l'escut social".
"Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins", ha sostingut durant una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha apostat per "no deixar ningú al carrer", però amb la condició que el cost l'assumeixi "l'Estat i no el propietari".
Pel que fa a la rebaixa impositiva que aquest dijous validarà la Cambra baixa, Turull ha explicat que votaran a favor de la mesura per incloure diverses de les seves demandes, i també perquè el Govern accepta fer les modificacions pertinents per eximir de l’IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals.
Tanmateix, el 'número dos' de la formació ha negat que hagin reprès les negociacions amb els socialistes després de la ruptura del passat mes d'octubre i ha assegurat que el PSOE simplement ha "acceptat" les peticions del partit liderat per Carles Puigdemont. "No hi ha hagut negociació, hi ha hagut trucades", ha justificat.
Crítiques contra Rufián
Després de l'aspre xoc entre Junts i ERC que es va viure aquest dimecres al Congrés, precisament per la pròrroga dels lloguers, Turull ha llançat dures crítiques contra el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián. "La gelosia es mala companya de viatge", ha deixat anar, alhora que ha assegurat que només busca "notorietat" i que les seves acusacions no li fan "ni pessigolles". Rufián va assegurar que Junts mentia amb la pròrroga dels lloguers i els va desitjar "anys d'ostracisme".
Per la seva banda, en la seva rèplica, Turull ha retret al republicà que dediqui totes les seves intervencions al ple del Congrés a "atacar els independentistes" i ha afegit: "Per a Junts el problema és Espanya, no que PP i Vox acabin governant".
A més, ha fet referència a la llei contra la multireincidència impulsada per la seva formació i que també s'ha de validar de manera definitiva en aquest ple. "Ara, quan et robin un mòbil, sabràs que no surt gratis. Això és perquè alguns, que potser no fem 'tuits', fem propostes", ha reblat.
Amb tot, a més de les crítiques a ERC, també per haver rebaixat l'exigència de l'IRPF a canvi dels pressupostos de la Generalitat, el secretari general de Junts també ha llançat dures crítiques al president Salvador Illa. "Ara hem passat de no molestar Pedro Sánchez a no molestar María Jesús Montero en les seves eleccions andaluses. Més baix no es pot caure", ha sentenciat, després de demanar una "rectificació" de les seves polítiques, que per a Junts augmenten la pressió fiscal i ofeguen la ciutadania.
