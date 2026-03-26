Judici als Estats Units
Un jurat declara Meta i Google culpables de danyar la salut mental
El veredicte responsabilitza els dos gegants de causar addicció a les xarxes socials
Carles Planas Bou
Clatellada judicial a Meta i Google. Un jurat ha declarat els dos gegants tecnològics culpables de negligència pel disseny addictiu de les seves plataformes en un cas històric que amenaça de poder causar-los un mal reputacional sense precedents.
La sentència que es va emetre ahir per un tribunal a Los Angeles, als Estats Units, estableix que les dues empreses són responsables d’haver provocat problemes de salut mental a la demandant, una dona de 20 anys identificada com a Kaley G. M., que al·legava que el disseny d’Instagram i Youtube li havia produït una addicció que es va traduir en trastorns d’ansietat i depressió.
El veredicte suposa un reconeixement per als milers de famílies que afirmen que les xarxes socials estan debilitant la condició psicològica dels seus fills, un fenomen creixent als EUA, però també en altres països, com per exemple Espanya. Fora de la sala del tribunal, moltes persones van celebrar la decisió judicial amb abraçades, segons informen els mitjans nord-americans.
Multa pels patrons addictius
La víctima, com tantes altres afectades, havia denunciat que característiques com l’scroll infinit de contingut o les recomanacions impulsades per l’algoritme són tan addictives com el tabac o les apostes. El cofundador i director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, i la seva mà dreta, Adam Mosseri, director executiu d’Instagram, van negar durant el judici aquesta caracterització.
Les dues companyies hauran de pagar un total de tres milions de dòlars en concepte d’indemnització per danys i perjudicis pel dolor i el sofriment causats a la víctima, així com per altres càrregues econòmiques. Meta assumirà el 70% d’aquesta càrrega, mentre que Google es responsabilitzarà d’abonar el 30% restant.
La sentència estableix un precedent que es pot convertir en un maldecap per al multimilionari negoci de Meta i Google. Els dos colossos d’internet s’enfronten a milers de demandes similars per tot el país que també al·leguen que els patrons addictius dissenyats intencionadament a Silicon Valley segresten l’atenció dels seus usuaris a costa del seu benestar emocional, particularment entre els més joves. Molts d’aquests casos arribaran a judici el 2026.
"Respectuosament, no estem d’acord amb el veredicte i estem avaluant les nostres opcions legals", va declarar un portaveu de Meta, propietària d’Instagram, Facebook i WhatsApp.
La demandant del cas també havia assenyalat TikTok i Snap pels mateixos motius. No obstant, les dues companyies van arribar a un acord extrajudicial amb ella abans de l’inici del judici.
Subscriu-te per seguir llegint
