Tensió global
L’Iran rebutja amb reclams maximalistes el pla de Trump per acabar amb la guerra
«No arribarem a un acord, ni ara ni mai», diu Teheran, que exigeix tenir el control de l’estret d’Ormuz
El règim ha disminuït dràsticament els atacs als seus veïns del Golf
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran ha rebutjat aquest dimecres el pla de 15 punts per arribar a un alto el foc proposat pels EUA i ha dispensat les condicions pròpies de la República Islàmica: "el final dels atacs i assassinats, garanties que no hi haurà més agressions, reparacions econòmiques pels danys causats, el final de la guerra a tots els fronts i el control formal de l’estret d’Ormuz", segons ha explicat un oficial anònim del règim a la televisió pública.
La gran majoria d’aquestes reclamacions – sobretot la referent a Ormuz – són maximalistes i difícilment acceptables pels EUA, però el fet que la televisió pública les comuniqui evidencia que, malgrat les declaracions constants que el règim iranià no negocia amb Washington, Teheran ho està fent, tot i que sigui indirectament i a través de la intermediació de Turquia, Egipte i Pakistan. De fet, un alt càrrec iranià ha confirmat aquest dimecres a l’agència Reuters l’existència d’aquestes negociacions.
Aquesta via diplomàtica va ser anunciada pel president nord-americà, Donald Trump, dilluns, quan va assegurar que la seva aviació parava "durant un termini de cinc dies" els atacs contra estacions energètiques, "depenent de l’avenç de les xerrades".Públicament, la República Islàmica nega taxativament estar en converses amb els EUA, una cosa rebutjada pels tres països mediadors, que asseguren estar intercanviant missatges diàriament.
"¿Has arribat a tal punt de problemes interns que tu, [Trump], estàs negociant amb tu mateix? Gent com nosaltres mai ens portarem bé amb algú com tu", ha dit el portaveu del comando central militar iranià, Ebrahim Zolfaqarí, en resposta els comentaris del multimilionari nord-americà sobre que hauria rebut un regal "molt car" per part de l’Iran.
Els preus del petroli
"Com sempre hem dit... mai arribarem a un acord amb tu. Ni ara ni mai. Mai veuràs els preus de l’energia i el petroli d’abans fins que entenguis que l’estabilitat a la regió està garantida per la poderosa mà de les nostres forces armades", ha continuat Zolfaqarí.
De cara al públic, l’Iran s’ha mostrat dur, inflexible, bel·ligerant. Teheran rebutja qualsevol tipus de pacte per acabar amb la guerra, que molt malgrat el mateix Trump i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no té aparences d’aconseguir enderrocar el règim de la República Islàmica. Però interiorment, segons mostren filtracions a la premsa, Teheran sembla més disposada a negociar i ja hauria designat els seus caps negociadors. Serien el ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi –qui, de fet, va ser el cap negociador de l’Iran durant les xerrades de febrer a Oman, trencades per la guerra– i el president del Parlament persa, Mohammed Bagher Ghalibaf, l’actual home fort de la República Islàmica.
Durant els últims dies, l’Iran ha frenat enormement els seus atacs contra els seus veïns del Golf, mentre ha mantingut els bombardejos contra Israel i posicions kurdes al nord de l’Iraq.
Teheran també ha senyalitzat un nou estatus de l’estret d’Ormuz, per on els barcos de càrrega poden ara passar si paguen un peatge de dos milions de dòlars a Teheran. Diverses desenes de petroliers i barcos de càrrega han creuat l’estret, tot i que hi ha una condició: "el pas està obert tan sols a països que no recolzen l’enemic", ha declarat aquesta setmana Araghchi.
El país persa ha aconseguit de tal manera dominar Ormuz i tenir una manera d’escanyar l’economia global en cas de necessitar-lo. Un alto el foc, segons els experts, trauria aquest as a la màniga de la República Islàmica, que tem la repetició del conflicte en uns mesos, com ha passat ara. La crisi actual ha arribat tot just mig any després de la guerra de bombardejos de 12 dies entre Israel i l’Iran el juny del 2025.
"No hi haurà més negociacions. No n’hi haurà. I de fet hem de considerar sortir-nos del Tractat de No Proliferació Nuclear", ha dit aquest dimecres el parlamentari iranià Javad Larijaní, germà de l’assassinat per Israel antic cap de Seguretat Nacional del país persa, Ali Larijaní. "Si ens serveix en un futur, podríem tornar. Però si no, llavors que s’ho quedin", ha continuat el parlamentari.
