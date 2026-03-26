Guerra a l'Orient Mitjà
La portaveu de Trump adverteix a l'Iran: "El president no fa farols i està preparat per desfermar l'infern"
Idoya Noain
Enmig de la boira que envolta les negociacions entre els Estats Units i Iran i el pla de 15 punts que Donald Trump ha presentat a Teheran per a aquest diàleg, la Casa Blanca ha llançat aquest dimecres un missatge doble en què es combina una aposta per la diplomàcia i l'amenaça de “desfermar l'infern”.
Ha estat Karoline Leavitt, secretària de premsa del republicà, qui ho ha exposat en la seva roda de premsa diària. Després de descriure en termes triomfals els èxits de l'operació “Fúria èpica”, la portaveu ha dit: “La preferència del president sempre és la pau", ha declarat amb paraules que xoquen amb la realitat del segon mandat del republicà. No cal que hi hagi més mort i destrucció. Però si l'Iran no accepta la realitat d'aquest moment, si no entenen que han estat derrotats militarment, el president Trump s'assegurarà que seran colpejats amb més força que mai. El president no fa enganyifes i està preparat per desfermar l'infern”.
"Estem molt a prop de complir els objectius centrals i la missió militar continua incessant", ha dit Leavitt, que ha afirmat que la campanya va "**per davant del calendari previst". "El règim iranià està sent mutilat dia a dia i la seva capacitat d'amenaçar els EUA i els nostres aliats està sent significativament debilitada, les seves ambicions de construir una arma nuclear han estat demolides. Per això comencem a veure el règim buscar una via de sortida. Reconeixen que estan sent aixafats", ha assegurat.
Interrogants sobre el diàleg i el pla de pau
Leavitt no ha volgut confirmar informacions com una de CNN que apunten a la possibilitat que el vicepresident J. D. Vance participi en negociacions amb Teheran al Pakistan. De fet, també ha evitat respondre a preguntes sobre qui són els interlocutors de Teheran. El que sí que ha assegurat és que les converses, que ha dit que es van iniciar dissabte, “continuen i són productives”. Aquest és l'argument que Trump va utilitzar per anunciar dilluns una moratòria de cinc dies a la seva amenaça de bombardejar plantes elèctriques i altres instal·lacions energètiques a l'Iran.
Leavitt ha instat a tenir cautela sobre la informació que es publica sobre el pla de 15 punts, que el mateix Trump va anunciar genèricament dilluns. “La Casa Blanca mai va confirmar el pla complet”, ha destacat Leavitt, que ha admès que “hi ha elements de veritat” en informacions publicades, però ha suggerit que altres que donen detalls utilitzant fonts anònimes “no són del tot factuals” i contenen punts que són, segons ha dit, “especulació”.
La secretària de premsa tampoc ha pogut donar resposta a la pregunta directa de quin calendari maneja Trump per a la potencial reobertura de l'estret d'Ormuz. "No tenim un calendari específic, però és una cosa en què l'Administració treballa per aconseguir-ho tan ràpid com es pugui".
