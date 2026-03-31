Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia
Va apuntar que la jove volia ser donant d’òrgans i teixits, tot i que després Noelia ho va revocar
Germán González
Tot i que Noelia Castillo Ramos va morir dijous passat després que li administressin l’eutanàsia, el procediment judicial per la seva mort encara es pot allargar. La Fundació Espanyola de Abogados Cristianos, que representa el pare de la jove, ha presentat una denúncia davant el jutjat de guàrdia de Barcelona contra la metgessa responsable de l’eutanàsia de Noelia per un presumpte delicte de prevaricació.
A la denúncia es considera que la metgessa tenia conflicte d’interessos, i per això no podia haver intervingut en el procediment. En concret, s’indica que la doctora coordinava el procés de mort assistida i va redactar a mà la sol·licitud d’eutanàsia de la pacient, incloent-hi com a primer punt que Noelia desitjava ser donant d’òrgans i teixits. Abogados Cristianos considera que "no va ser la pacient qui ho va consignar, sinó la mateixa facultativa que, a més, exercia com a coordinadora de trasplantaments" al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.
En aquest sentit, la denúncia assenyala que aquesta "doble condició genera un conflicte d’interessos estructural i insalvable", ja que la mateixa professional que havia de valorar si era procedent la mort de la pacient tenia un interès institucional directe en l’obtenció d’òrgans". Abogados Cristianos afegeix que la denunciada és especialista en Medicina Intensiva i no era la facultativa habitual de Noelia ni tenia relació clínica prèvia amb ella. Per això, per a la fundació hi ha "seriosos dubtes sobre per què va assumir un procediment tan delicat quan no era la persona indicada".
La denúncia assenyala que la normativa exigeix una separació absoluta entre el procés d’eutanàsia i el de donació d’òrgans, i prohibeix expressament que hi intervinguin professionals que es puguin beneficiar del resultat. "Tanmateix, en aquest cas, tots dos processos s’haurien entrellaçat des del principi, comprometent les garanties del procediment", remarca Abogados Cristianos, que recorda que "Noelia va revocar a l’últim moment la donació d’òrgans que figurava a la sol·licitud inicial, una circumstància que evidencia possibles irregularitats en la gestió del procés des del principi".
Per a l’entitat cristiana, l’informe emès per la metgessa denunciada va ser determinant per a tot el procés: "Ni l’anomenada “dupla” mèdica ni la Comissió de Garantia i Avaluació van valorar directament Noelia, sinó que van basar la seva decisió exclusivament en el contingut d’aquest informe, fet que converteix aquesta facultativa en la peça central de tota l’eutanàsia". Per això, afegeixen que hi ha una "incompatibilitat que podria haver viciat de nul·litat tot el procediment".
A més, Abogados Cristianos remarca que Noelia va arribar a ajornar una hora l’eutanàsia per estar més estona amb la seva família i creuen que això evidencia "la manca de garanties en l’avaluació feta i l’existència de fluctuacions en la seva voluntat".
Polonia Castellanos, presidenta d’Abogados Cristianos, ha advertit que "som davant d’un cas gravíssim que posa en qüestió les garanties del sistema. No es pot decidir sobre la vida d’una persona quan hi ha un interès directe en l’obtenció dels seus òrgans".
