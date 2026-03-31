El Govern espanyol donarà la nacionalitat a l'opositor veneçolà Leopoldo López
L’executiu ha accedit a posar en marxa el tràmit per via exprés al tractar-se d’una persona de gran rellevància.
Iván Gil
El Consell de Ministres té previst atorgar la nacionalitat espanyola a l’opositor veneçolà exiliat a Madrid Leopoldo López per la via exprés. Per a això, el Govern aprovarà un reial decret amb què li concedirà la carta de naturalesa, una via excepcional prevista per a casos especials, com va avançar el diari El Mundo i va confirmar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. Durant una entrevista a RAC1, el màxim responsable de la diplomàcia espanyola va argumentar davant de les "injúries i calúmnies" de l’oposició que "aquest és el Govern del món que més ha fet pels veneçolans".
La via exprés que ha sigut utilitzada es va especificar per la "situació tan especial" de l’opositor veneçolà, que no tindria accés a la justificació de certa documentació. Amb tot, es reconeix per a això que es tracta d’una persona d’extraordinària rellevància i s’argumenten així mateix motius de política exterior.
La decisió de concedir la nacionalitat a Leopoldo López es produeix després que estigués any i mig amb estatus de refugiat a l’Ambaixada espanyola. A més, com va remarcar el titular d’Exteriors, hi ha un total de 2.000 veneçolans que han arribat a Espanya amb un estatut únic per oferir-los protecció.
"Que Edmundo González estigui lliure a Madrid i no pres a Caracas és gràcies a aquest Govern", va remarcar Albares davant les crítiques del PP de seguidisme davant del Govern veneçolà. "Per molts cops de pit" que es donin els populars, va criticar, l’Executiu hauria actuat per la via dels fets mentre que l’anterior Administració del PP no hauria "mogut ni un dit". L’Executiu manté una aposta pel diàleg entre Govern i oposició de cara a promoure "eleccions lliures" al país caribeny.
Leopoldo López no té passaport ni se li reconeix la nacionalitat al seu propi país, per la qual cosa a finals del 2025 va sol·licitar que se li concedís l’espanyola per aquesta via després d’intentar-ho per l’ordinària. Donades aquestes circumstàncies especials, el Govern, com assenyala Efe, pretén concedir-li la nacionalitat espanyola per la via exprés, amb la qual cosa Leopoldo López passarà a ser espanyol per "carta de naturalesa".
Presos polítics
Mentre el Govern pressiona la presidenta Delcy Rodríguez per accelerar el procés d’amnistia als presos polítics a Veneçuela, ofereix una via de mediació entre Govern i oposició. Per això manté converses també amb el líder opositor Edmundo González, asilat a Espanya.
Subscriu-te per seguir llegint
