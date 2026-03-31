Guerra a l’Orient Mitjà
Itàlia nega als EUA l’ús de la base militar de Sigonella per als seus vols cap a l’Iran
El centre militar situat a Sicília s’ha consolidat en els últims anys com un dels principals nusos operatius dels Estats Units a la regió
Irene Savio
El Govern italià ha denegat l’ús de la base de Sigonella, situada a Sicília i considerada una de les instal·lacions clau per a Washington a la Mediterrània, a bombarders nord-americans que pretenien utilitzar la instal·lació militar amb finalitats no logístiques, en el marc de la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
La informació, avançada aquest dimarts pel diari 'Corriere della Sera', ha estat posteriorment confirmada pel Ministeri de Defensa italià a aquest diari. Segons el que s’ha difós, la mesura va ser adoptada dies enrere (divendres, segons 'La Repubblica') després que alguns bombarders nord-americans notifiquessin els seus plans de vol quan ja havien enlairat i sense sol·licitar prèviament l’autorització a l’Estat Major de Defensa italià.
En aquell moment, els militars italians s’haurien posat en contacte amb el ministre de Defensa, Guido Crosetto, que, en assabentar-se’n, va denegar l’autorització, ja que els avions implicats no estaven destinats a missions logístiques, que són les previstes dins dels acords bilaterals vigents entre tots dos països, que es remunten a la dècada del 1950.
Base important
De moment, tanmateix, no és clar si és la primera vegada que es produeix una situació d’aquest tipus, ni si, a partir d’ara, aquesta decisió es mantindrà per a futurs vols d’aeronaus nord-americanes. De fet, preguntat sobre això per EL PERIÓDICO, un portaveu del Ministeri de Defensa italià ha rebutjat donar més informació.
La base de Sigonella no és una base qualsevol. S’ha consolidat en els últims anys com un dels principals nusos operatius dels Estats Units a la regió. Per això, la negativa de Roma adquireix una rellevància particular en l’actual context internacional. La base ha estat, a més, objecte de crítiques recurrents per part d’organitzacions de drets humans i sectors de la societat civil contraris a la participació italiana en conflictes com el que enfronta Israel i els Estats Units amb l’Iran.
Setmanes enrere, tant Crosetto com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, van assegurar en sengles intervencions al Parlament italià que tota decisió de donar suport militar als EUA per bombardejar l’Iran haurà de ser prèviament aprovada pel Parlament italià. Aleshores, també van afirmar que fins aquell moment no s’havia produït aquesta situació.
En qualsevol cas, la decisió ha estat celebrada per l’oposició. "Una decisió justa", ha declarat Carlo Calenda, líder del partit centrista Azione. "Considero que això de Sigonella és un acte degut", hi ha coincidit Angelo Bonelli, de l’esquerrà AVS.
