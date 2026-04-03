Les curiositats de l'Artemis 2: des d'un lavabo espacial, una cuina o un gimnàs
La missió Artemis 2 presumeix de carregar mig centenar de banderes d’arreu del món, una simpàtica mascota de galtes enrojolades i fins a 5,6 milions de passatgers ocults.
Valentina Raffio
Darrere de tota gran missió espacial no únicament hi ha un munt de càlculs, estudis de trajectòries i treballs tècnics per assegurar-ne la viabilitat logística. També hi ha una infinitat d’històries humanes, detalls i curiositats que converteixen un projecte científic en una cosa realment espacial. Aquestes són algunes de les històries menys conegudes de la missió Artemis 2 de la NASA.
Missió amb més de 56 banderes i amb participació espanyola
El programa Artemis ha sigut impulsat per la NASA, però no ha tirat endavant només gràcies als treballs fets als EUA. Per al desenvolupament d’aquest programa colossal, l’agència espacial nord-americana ha hagut de reclutar socis d’arreu del món i signar acords amb multitud de governs per teixir col·laboracions i, sobretot, assegurar que cada una de les parts estigués desenvolupada pels màxims especialistes. En total, en els anomenats Acords Artemis, més de 56 països han posat la seva firma per promoure l’esperit de la missió. És el cas d’Espanya, que es va adherir al tractat el 2023 després d’una reunió al palau de la Moncloa.
Espanya pot presumir de participar de manera directa en la missió Artemis mitjançant el desenvolupament d’alguns components clau i a través d’un projecte centrat en el seguiment de la trajectòria de la nau, que porta a terme l’empresa Integrasys junt amb la Universitat de Sevilla. L’enginyer espanyol Guillermo González, de l’Agència Espacial Europea (ESA), explica amb orgull com ha liderat el desenvolupament del mòdul de Serveis de la nau espacial Orion que, entre d’altres, proporcionarà oxigen i aigua als astronautes rumb a la Lluna.
Primera nau lunar amb un lavabo, una cuina i un gimnàs
Els primers astronautes que van anar a la Lluna a bord de l’històric programa espacial Apollo van haver de viatjar en naus espacials diminutes on havien de conviure un total de tres astronautes durant tot el recorregut. Els habitacles eren completament oberts i sense zones de privacitat, de manera que els viatgers espacials estaven obligats a fer les seves necessitats davant dels seus companys connectant una bossa al seu cos, dipositant allí mateix els seus residus i després lligant el contingut amb una barreja de bactericida. El procés, a més de poc elegant, acostumava a derivar en vessaments, així que tampoc era gaire pràctic.
Per fugir d’aquests destorbs, la nau Orion no només s’ha construït per tenir més espai vital, sinó que, a més, incorpora per primera vegada un lavabo espacial amb porta perquè els astronautes puguin fer les seves necessitats sense pudor. Aquest sistema, ja utilitzat a l’Estació Espacial Internacional, està pensat per recollir per separat l’orina i els excrements. El pla és que l’orina es ventili per la borda i que els excrements s’emmagatzemin fins a la tornada a la Terra. Entre les comoditats de la nau també destaca una petita cuina i una zona de gimnàs.
Amb milers d’‘astronautes ocults’ amb targeta d’embarcament
La missió està protagonitzada per quatre astronautes entre els quals destaca la primera dona i la primera persona de color a formar part d’un projecte rumb a la Lluna: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. Però, més enllà d’aquests veterans, Artemis també s’enduu de viatge el nom de milers d’astronautes ocults que s’han afegit a l’aventura de manera simbòlica. L’últim any, almenys 5,6 milions de persones s’han inscrit en la pàgina web de la NASA per obtenir la seva "targeta d’embarcament virtual" i personalitzada per formar part d’aquesta nova missió a la Lluna. Segons els impulsors d’aquesta iniciativa, els noms i cognoms de tots els participants d’aquest programa s’han inclòs en una targeta SD que viatja a bord.
Una simpàtica mascota en gravetat zero
Durant el programa Apollo, la NASA va seleccionar l’emblemàtic Snoopy com a mascota oficial de diverses missions. Entre els vols 10 i 13 del programa, de fet, un peluix del cèlebre gos va viatjar a bord de les naus espacials i indicava quan l’habitacle arribava a condicions de microgravetat. En el cas d’Artemis, segons ha anunciat recentment la NASA, s’ha elegit com a mascota un petit peluix amb forma de Lluna, galtes enrojolades i un simpàtic gorro que emula la geografia terrestre. El seu disseny i el seu nom, Rise, es van seleccionar entre més de 2.600 propostes enviades des d’escoles d’arreu del món a través d’un programa participatiu. El guanyador va ser un estudiant d’un institut de Califòrnia, que podrà presumir d’haver format part d’una missió espacial.
Diversos motors reutilitzats de l’era Atlantis
Molts dels elements que integren la missió, com és el cas de la nau espacial Orion, formen part d’una nova generació de tecnologies espacials que, segons els especialistes, suposen el futur del sector. Però també hi ha elements nostàlgics o, més ben dit, heretats. L’exemple més clar són alguns dels motors del colossal coet amb el qual Artemis viatjarà a la Lluna, el conegut com a sistema de llançament espacial, en el qual s’integren diversos motors reutilitzats de l’era dels transbordadors espacials. El motor principal de la missió, de fet, ja va volar a l’espai diverses vegades a bord del transbordador Atlantis.
Estrena de conjunts espacials
En la primera cursa cap a la Lluna, els astronautes de l’Apollo anaven de blanc rigorós, amb vestits voluminosos i grans estructures a l’esquena. En l’estrena d’Artemis, però, porten vestits senzills d’un vistós color taronja. El canvi és per garantir que es puguin moure més fàcilment en condicions de gravetat zero. El color respon a qüestions de seguretat, per exemple, en cas que calgui localitzar els astronautes a l’oceà durant la seva tornada a la Terra.
Subscriu-te per seguir llegint
