PRÒXIM ORIENT
Els Estats Units bombardegen el pont més gran de l'Iran i amenacen d'atacar les centrals elèctriques
A tall de resposta, el règim dels aiatol·làs ha llançat una amenaça similar contra la infraestructura nord-americana a la regió.
Andrea López-Tomàs
No hi ha infraestructura civil iraniana que no hagi sigut assolida per les bombes dels Estats Units. Aquesta vegada ha sigut el pont més gran de l’Iran. El pont B1, actualment en construcció, estava destinat a connectar la capital, Teheran, amb la ciutat de Karaj. L’atac ha provocat la mort de vuit persones i n’ha ferit 95. En una publicació a ‘Truth Social’, el president nord-americà Donald Trump ha amenaçat d’augmentar la seva violència contra la infraestructura civil iraniana. «El nostre exèrcit, el més gran i poderós (amb molta diferència!) del món, ni tan sols ha començat a destruir el que queda a l’Iran», ha dit. «Els ponts seran el primer, després les centrals elèctriques», ha afegit. A tall de resposta, el règim dels aiatol·làs ha llançat una amenaça similar contra la infraestructura nord-americana a la regió.
El pont B1 havia de connectar la capital iraniana amb la ciutat de Karaj, a l’oest de Teheran. Fins aquest dijous quan va tenir lloc l’atac de doble impacte, era un dels projectes més importants, costosos i que ha requerit més temps del país. «Si ataquen la infraestructura, destruirem tots els seus actius i infraestructura a la regió», ha declarat Ebrahim Zolfaghari, el portaveu del quarter general central iranià de les seves forces armades, conegut com a Khatam al-Anbiya. Zolfaghari ha posat l’objectiu en instal·lacions de combustible, energia i economia vinculades als Estats Units i Israel, en cas de concretar-se l’amenaça de Trump. «Els països que allotgen bases militars nord-americanes a la regió han d’obligar els nord-americans a abandonar els seus territoris si volen evitar danys», ha afegit, estenent les seves amenaces als països aliats de Washington, als quals fa més d’un mes que sotmet a bombardejos.
Més atacs contra el Golf
L’Iran ha anunciat una onada d’atacs contra objectius a tota la regió, incloses plantes siderúrgiques de propietat nord-americana als Emirats Àrabs Units i una fàbrica d’armes a Israel. Els Emirats Àrabs Units han interceptat una nova onada de míssils i drons. En un dels atacs, la runa ha caigut sobre la important planta de processament de gas d’Habshan, i ha provocat un incendi. També l’Aràbia Saudita ha fet caure sis drons iranians, i aquests han causat danys a Kuwait. El govern kuwaitià ha anunciat que una planta dessalinitzadora i una refineria de petroli han sigut atacades per l’Iran aquest divendres. Les sirenes antiaèries que indiquen l’arribada de projectils han sonat aquest matí a Bahrain. Els míssils iranians han arribat a territori israelià, on vivendes i vehicles han resultat danyats, i han provocat un ferit.
Els cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica han reivindicat la demolició del segon caça nord-americà F-35 mentre l’avió de guerra sobrevolava el centre de l’Iran. Després de més d’un mes de brutal ofensiva israeliano-nord-americana, la intel·ligència nord-americana considera que al voltant de la meitat dels llançadors de míssils balístics de l’Iran continuen intactes, segons ha informat la CNN, citant tres fonts familiaritzades amb la informació d’intel·ligència. Israel va dir el mes passat haver destruït o inutilitzat entorn del 60% dels aproximadament 470 llançadors de míssils balístics iranians. La intel·ligència nord-americana considera que Teheran conserva «un gran percentatge» dels seus míssils de creuer de defensa costanera, claus en les amenaces de l’Iran a la navegació a l’estret d’Ormuz. Segons l’agència de notícies iraniana IRNA, l’Iran i Oman estan elaborant un protocol per «vigilar el trànsit» a través d’aquesta via clau.
Invasió al Líban
Al Líban, la violència i l’expansió israeliana segueixen a l’alça. Almenys quatre persones han mort aquest divendres, inclosos dos feligresos que sortien de resar de la mesquita, i desenes han resultat ferides al sud i l’est del Líban. Diversos funcionaris de l’Exèrcit israelià han afirmat que no podrien desarmar Hezbol·là, ja que per a això seria necessari ocupar tot el Líban, i que només l’Estat libanès podria desarmar el grup. També han dit que un possible alto el foc a l’Iran no s’ha de vincular amb el cessament dels combats al Líban, on en tot just un mes han mort més de 1.340 persones. Les autoritats castrenses presentaran en els pròxims dies al lideratge polític el seu pla per establir una «zona de seguretat» al sud del Líban, enmig de reclams del ministre de Defensa, Israel Katz, per demolir tots els llogarrets libanesos fronterers.
Katz ha respost a les declaracions dels funcionaris militars. «La política d’Israel al Líban ha sigut i continua sent clara: l’objectiu principal és el desarmament de Hezbol·là per mitjans militars i polítics, independentment del tema de l’Iran», ha afirmat després d’una reunió amb oficials militars. Segons ha dit, l’Exèrcit està completant la seva «ofensiva terrestre» al sud del país fins a la línia des de la qual Hezbol·là pot llançar míssils contra comunitats israelians. La invasió terrestre israeliana del Líban ja ha arribat a zones de les quals es va haver de retirar després de l’alto el foc del 2024, situades a entre vuit i deu quilòmetres de la frontera. La voluntat expressada per Katz és arribar almenys 30 quilòmetres a l’interior del Líban. Els familiars dels soldats israelians desplegats al sud han enviat una carta al primer ministre Benjamin Netanyahu al·legant que el risc que assumeixen és «summament desraonats» per la «falta de tots els recursos necessaris per portar a terme les tasques».
