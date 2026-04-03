La NASA publica les primeres imatges de la Terra fetes pels astronautes de la missió Artemis 2
Una de les fotografies mostra la península Ibèrica i el continent africà il·luminats per la Lluna
La NASA ha publicat aquest divendres les primeres imatges de la Terra fetes pels astronautes de la missió Artemis 2, el primer viatge tripulat cap a la Lluna després de més de mig segle. L'astronauta de la NASA i comandant de l'Artemis II, Reid Wiseman, ha fotografiat la Terra des de la finestra de la nau espacial Orion el 2 d'abril de 2026. La imatge mostra la península Ibèrica i el continent africà de nit, il·luminats per la Lluna. "Hi ha dues aurores (a dalt a la dreta i a baix a l'esquerra) i la llum zodiacal (a baix a la dreta) és visible quan la Terra eclipsa el Sol", explica la NASA.
El coet SLS (Space Launch System) de la NASA i la nau espacial Orion van enlairar-se des del Centre Espacial Kennedy a Florida l'1 d'abril, enviant quatre astronautes en un vol de prova previst de deu dies al voltant de la Lluna. Si la missió té èxit, els astronautes tornaran a la Terra i aterraran a l'oceà Pacífic davant la costa de San Diego.
