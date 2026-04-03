La NASA publica les primeres imatges de la Terra fetes pels astronautes de la missió Artemis 2

Una de les fotografies mostra la península Ibèrica i el continent africà il·luminats per la Lluna

L'astronauta de la NASA i comandant de l'Artemis II, Reid Wiseman, fotografia la Terra des de la finestra de la nau espacial Orion el 2 d'abril de 2026.

L'astronauta de la NASA i comandant de l'Artemis II, Reid Wiseman, fotografia la Terra des de la finestra de la nau espacial Orion el 2 d'abril de 2026. / NASA/Reid Wiseman

ACN

ACN

La NASA ha publicat aquest divendres les primeres imatges de la Terra fetes pels astronautes de la missió Artemis 2, el primer viatge tripulat cap a la Lluna després de més de mig segle. L'astronauta de la NASA i comandant de l'Artemis II, Reid Wiseman, ha fotografiat la Terra des de la finestra de la nau espacial Orion el 2 d'abril de 2026. La imatge mostra la península Ibèrica i el continent africà de nit, il·luminats per la Lluna. "Hi ha dues aurores (a dalt a la dreta i a baix a l'esquerra) i la llum zodiacal (a baix a la dreta) és visible quan la Terra eclipsa el Sol", explica la NASA.

El coet SLS (Space Launch System) de la NASA i la nau espacial Orion van enlairar-se des del Centre Espacial Kennedy a Florida l'1 d'abril, enviant quatre astronautes en un vol de prova previst de deu dies al voltant de la Lluna. Si la missió té èxit, els astronautes tornaran a la Terra i aterraran a l'oceà Pacífic davant la costa de San Diego.

