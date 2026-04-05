El conflicte de l'Iran ja impacta en els preus mundials dels aliments
La FAO informa d’una pujada del 2,4% i creu que si Ormuz continua tancat un altre mes les conseqüències poden ser més serioses que les de la pandèmia.
María Jesús Ibáñez
Els preus mundials dels aliments bàsics van augmentar al març per segon mes consecutiu, fins a un 2,4%, per la pujada del cost de l’energia que ha provocat l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà. D’aquesta manera, doncs, els cereals, la carn, els productes lactis, els olis vegetals i el sucre van pujar el mes passat, d’una banda, pel mateix comportament del mercat en aquesta època de l’any i, de l’altra, per com han impactat els preus energètics, segons va informar l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) en el seu informe mensual. Aquest segon repunt comença a preocupar els experts, que tenen por que si la guerra s’allarga gaire la factura s’acabarà enfilant.
"Tot i que fins ara els augments de preus des que va començar el conflicte han sigut moderats, impulsats principalment pels preus més alts del petroli i esmorteïts per l’abundant oferta mundial de cereals, si el conflicte s’estén més enllà de 40 dies, els agricultors hauran de triar entre cultivar el mateix amb menys entrades, sembrar menys o canviar a cultius menys intensius que requereixin fertilitzants", va alertar l’economista en cap de la FAO, Máximo Torero. "Aquestes decisions afectaran els rendiments futurs i determinaran el nostre subministrament d’aliments i els preus de les matèries primeres per a la resta d’aquest any i tot el que ve", va afegir Torero.
Per tipologies
"Si l’estret d’Ormuz es manté tancat més dies, les conseqüències que tindrà en la producció i en els preus dels aliments poden ser més serioses que no pas les de la crisi que es va viure durant la pandèmia de la covid-19 si no anem amb compte", va assenyalar l’especialista. L’índex de preus dels aliments de la FAO es va situar el mes passat en una xifra mitjana de 128,5 punts, és a dir, un 2,4% més que al febrer i un 1% més que ara fa un any, segons va informar aquest divendres l’organització mateixa en un comunicat.
Per tipologies d’aliments, els cereals es van encarir un 1,5% respecte al mes anterior, una pujada que va afectar totes les principals varietats, a excepció de l’arròs. El blat, que és un aliment clau en els països occidentals i en tota la zona àrab, va pujar un 4,3%, per la sequera que afecta el centre dels Estats Units i també per les expectatives d’una reducció de la superfície sembrada a Austràlia, en resposta a l’augment previst dels costos dels fertilitzants. Les cotitzacions mundials del blat de moro es van enfilar lleugerament, mentre que el preu de l’arròs va disminuir un 3%, a causa de l’època de collita, la disminució de la demanda d’importacions i la depreciació de la moneda respecte al dòlar dels EUA.
L’oli i la carn
L’índex de preus de l’oli de la FAO va augmentar un 5,1% respecte al febrer, fins a situar-se un 13,2% per sobre del nivell que marcava l’any passat. L’índex de la carn, per la seva banda, es va incrementar un 1% en relació amb el mes anterior, principalment per l’alça dels preus de la carn de porc. També es va incrementar el preu de la de boví; ara bé, per compensar-ho, van baixar les carns d’oví i d’aviram. Els preus de la carn de porc van experimentar una pujada sobtada, perquè entrem en una època de l’any en què creix el consum d’aquesta mena de carn.
Els lactis i el sucre
El preu dels productes lactis va augmentar un 1,2%, impulsat principalment per les cotitzacions més altes de la llet en pols enmig d’una disminució estacional dels subministraments a Oceania. El preu del sucre, per la seva banda, també es va incrementar un 7,2% al març. Respecte al sucre, un producte que feia uns quants mesos que baixava de preu (també a Espanya, segons l’IPC), va arribar al març al nivell més alt des del novembre de l’any passat. La FAO atribueix aquest encariment directament "a la influència de l’alça dels preus internacionals del cru, la qual cosa va generar expectatives que el Brasil, que és el principal exportador mundial de sucre, recorregués en gran manera a l’etanol produït a partir de la canya de sucre en la pròxima collita".
