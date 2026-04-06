Duel per la immigració
Els EUA firmen pactes amb 25 països per externalitzar el problema migratori
L’Administració Trump deporta en calent als Estats amb què ha tancat acords a immigrants que no són nacionals d’aquests territoris com l’Amèrica Llatina o el continent africà
El president Trump amenaça Mèxic amb aranzels si no coopera en la lluita contra les màfies
L’objectiu consisteix a moure el problema a l’exterior i dissuadir altres de creuar
Irene Benedicto
La captura del narco El Mencho el 22 de febrer passat va posar de nou Mèxic en el focus per l’anomenada "guerra contra la droga" que el país lliura, i que els Estats Units fan servir per pressionar. L’Administració de Donald Trump va aprofitar l’episodi del líder abatut –i l’esclat de violència que l’ha seguit– per insistir a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que ha de tenir encara més mà dura. Però la guerra del narco té un rerefons que als Estats Units el preocupa encara més: la lluita contra la immigració, que s’ha convertit en el millor termòmetre de la relació entre els EUA i Mèxic i també en una palanca de pressió i de moneda de canvi.
"Trump ha amenaçat que, si Mèxic no augmenta el seu control migratori i de tràfic de drogues, li imposarà aranzels", explica a EL PERIÓDICO Ariel Ruiz, investigador principal del Migration Policy Institute, introduint la guerra comercial com una palanca addicional per empènyer Mèxic perquè compleixi la seva voluntat. "Per a l’Administració Trump, el factor número u és la immigració", afegeix. I, en part, l’estratègia li està funcionant.
Es calcula que hi ha 25 acords bilaterals entre els EUA i diferents països per a la deportació de migrants cap a llocs d’on no són originaris, segons Third Country Deportation Watch, una plataforma de recompte impulsada per Refugees International i per Human Rights First.
"Monitorem els acords de deportació i l’acceptació per part de tercers països de persones que no són nacionals d’aquests mateixos països", explica a aquest diari Yael Schacher, directora per a les Amèriques i Europa de Refugees International. Aquesta iniciativa, a més , tracta dels motius polítics i financers que els sustenten i els danys que han causat, així com les demandes judicials pertinents i altres iniciatives per impugnar els polèmics pactes.
L’externalització fronterera, és a dir, "que els EUA paguin a altres països perquè reforcin el seu control migratori", passa des dels 80, assegura Schacher, i ho fa mitjançant "paquets d’ajuda, fons de cooperació i del Departament d’Estat per finançar un control migratori més gran"; fins i tot "envia agents del DHS [Departament de Seguretat Nacional] per entrenar forces de control migratori en altres països", assenyala.
Però amb la tornada de Trump tot aquest assumpte s’ha intensificat. El president dels Estats Units es vanta dels seus dots de negociador en trobades bilaterals i així és com ha aconseguit concessions, segellades a porta tancada, amb acords que mai es fan públics. La llista de 25 països sobrepassa el continent americà i inclou cinc nacions africanes. També hi ha Kosovo, en territori europeu, o el petit estat de Palau, a la Micronèsia. L’objectiu no és només desplaçar el problema per eludir costos i responsabilitat, també té la intenció de dissuadir altres aspirants que vulguin intentar-ho.
Per tot Latam
La xarxa d’acords s’estén per tot l’Amèrica Llatina per convertir diversos països en tap. "Per la seva banda, Mèxic intenta que la gent no avanci cap als EUA: continua traslladant persones cap al sud del país", emfatitza Schacher, al descriure una contenció interior que mira de frenar el moviment migratori abans que arribi a la franja limítrofa al nord amb els EUA. "A aquesta xarxa se sumen també aliats regionals fora del corredor immediat cap als EUA", afegeix.
La malla de contenció s’entreteixeix per tota la ruta sud-nord, com ara Guatemala, Hondures i fins i tot Panamà. Se li resisteixen a Trump Nicaragua i Costa Rica, que també serien part de la línia sud-nord. En canvi, suma altres peces menors al mapa, que no formarien part de la ruta principal, però que s’han convertit en particularment afins a Trump, com el Salvador de Nayib Bukele.
Aquesta pressió migratòria passa sovint desapercebuda, ja que cap país vol aparèixer com a sotmès als EUA. "El reforç de controls migratoris pot respondre a polítiques domèstiques, però ve donat per una pressió dels EUA", assenyala Ariel Ruiz. I és que, tot i que els involucrats mirin de deixar un rastre documental escàs, sovint sí que s’observen impactes tangibles.
"Aquests acords són totalment opacs, no els han publicat", afirma l’investigador del Migration Policy Institute, organització referent al sector. Per conèixer com es concreten, els investigadors acudeixen als tercers països en qüestió, on, en ocasions, és més fàcil seguir el rastre en burocràcies menys opaques. El rastre, en tot cas, passa per reconstruir mencions disperses o documents incomplets, fragments visibles d’una arquitectura regional embolicada. Com al Perú, on fonts d’organitzacions humanitàries asseguren que el quid pro quo s’està concretant en una inversió nord-americana en una base militar al territori d’aquest país.
El missatge que vol enviar aquesta Casa Blanca és clar: creuar és gairebé impossible però, per si de cas algú ho aconseguís, l’aturaria l’ICE (el Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA) i l’enviaria lluny del seu lloc d’origen i de tot el que coneixen, on no tenen vincles i amb escassa seguretat.
El temor ja no es limita a ser expulsat, sinó on: a països amb sistemes de protecció fràgils o amb amenaces semblants a les que els van empènyer a fugir, com està passant, per exemple, amb els centreamericans al Sudan del Sud, assolat per la guerra.
Més incertesa
Aquesta arquitectura multiplica la incertesa i reforça l’efecte dissuasori. És per això que algunes persones intenten quedar-se a Mèxic per mirar d’evitar que una detenció als EUA acabi en un trasllat forçós a llocs hostils.
La frontera s’ha convertit en una xarxa: Mèxic com a filtre principal, Amèrica Central com a contenció en ruta i tercers països com destinacions alternatives, un disseny amb què els EUA redueix arribades visibles i trasllada part dels costos polítics, humanitaris i logístics a la regió. I en aquesta equació, la guerra contra la droga, així com els aranzels, es converteixen en instruments de pressió.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia