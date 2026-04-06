La humanitat arriba al punt més llunyà de la Terra a bord de la missió Artemis 2
La nau, amb quatre tripulants, farà la volta a la Lluna i se situarà a més de 400.000 km del planeta blau
La humanitat ha arribat al punt més llunyà de la Terra mai assolit aquest dilluns gràcies a la missió Artemis 2 de la Nasa. La nau, amb quatre tripulants, ha batut el rècord que des del 1970 ostentava la missió Apollo 13. Artemis 2 va enlairar-se l'1 d'abril amb l'objectiu d'orbitar la Lluna tant pel costat ja explorat com, per primer cop, per l'ocult. Durant les pròximes hores, la nau farà la volta al satèl·lit i se situarà a més de 400.000 quilòmetres del Terra. Quan han superat el rècord de llunyania respecte al planeta blau, els tripulants han proposat anomenar un cràter de la Lluna amb el nom 'Integrity', el nom de la nau espacial, i un altre amb el nom de 'Carroll', en honor a la difunta dona del comandant de la missió, Reid Wiseman.
