PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur

L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz; el que va ser la seva mà dreta, Francisco Martínez.

J. G. Albalat

Barcelona

Una setmana d’infart per al PP i el PSOE. No serà al Congrés, ni a l’arena política, sinó en una sala de justícia on tots dos confronten dos casos de corrupció que han esquitxat membres destacats dels seus partits. Les seves agendes estan marcades en vermell.

D’una banda, avui comença el judici de la Kitchen, amb l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz; el que va ser la seva mà dreta, Francisco Martínez, i l’excomissari José Manuel Villarejo, entre altres imputats, al banc dels acusats Els jutges de l’Audiència Nacional dilucidaran si es va ordir, des de la cúpula d’Interior, un entramat d’espionatge per controlar els moviments de Luis Bárcenas.

Demà, al Tribunal Suprem, compareixerà José Luis Ábalos, exministre de Transport i exsecretari d’Organització del PSOE, a la presó juntament amb el seu exassessor Koldo García. Els acompanyarà el comissionista Víctor d’Aldama. Es jutja un presumpte ‘pelotazo’ per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diverses administracions durant la pandèmia.

  1. Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
  2. La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
  3. Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
  4. Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
  5. Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
  6. Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
  7. Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot
  8. Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia

Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions pel vent

Els apartaments gironins tanquen una Setmana Santa per sota de les previsions pel vent

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debat i anàlisi de la jornada 30

Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debat i anàlisi de la jornada 30

L'atur a les comarques gironines cau un 2,98% al març amb l'inici de la temporada turística

L'atur a les comarques gironines cau un 2,98% al març amb l'inici de la temporada turística

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

