Fernández Díaz acusa la Policia de manipular proves
L’advocat de l’exministre al·lega que els àudios que incriminen el seu client els hi van facilitar "seleccionats"
Á. V. / T. C. F.
L’exministre de l’Interior del PP Jorge Fernández Díaz i el seu llavors número dos, Francisco Martínez, es van coordinar ahir per imitar, el primer dia del judici de l’operació Kitchen, que se celebra a l’Audiència Nacional, l’estratègia que van portar a terme els acusats del cas de les mascaretes que es jutja al Tribunal Suprem: van acusar els agents que els han investigat de manipular proves en contra seu i els van atribuir haver inclòs en la causa només els àudios que els perjudiquen, sense facilitar la resta de les gravacions agafades a l’excomissari José Manuel Villarejo, algunes de les quals podrien consolidar la seva defensa.
El lletrat Pedro Colina, que defensa Martínez, va al·legar que les defenses han tingut "dificultats" per accedir als àudios en què es basa l’acusació. "No sabem si en aquest material hi ha algun arxiu que afavoreixi el meu defensat", va lamentar.
A semblança de l’estratègia seguida per José Luis Ábalos i Koldo García durant les qüestions prèvies del judici del cas de les mascaretes, la vista oral del qual arrenca avui al Tribunal Suprem, Colina va recordar que va ser la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia Nacional, "interessada en aquesta causa, perquè alguns dels acusats pertanyien a aquesta unitat", la que va seleccionar "els àudios que va considerar convenient i en va rebutjar d’altres".
Fernández Díaz i Francisco Martínez van al·legar indefensió per "no poder accedir a tot el material confiscat i veure si allà es trobaven arxius que poguessin ser importants per a la seva defensa", va relatar Colina, que va recordar que àudios que els van facilitar no estaven "en brut", sinó que eren fruit d’una "selecció policial". "¿Quin criteri s’ha seguit per a aquesta selecció?", es va preguntar Colina.
També van sol·licitar l’anul·lació de les gravacions de Villarejo sobre la Kitchen l’exdirector adjunt operatiu de la policia Eugenio Pino, el comissari Andrés Gómez Gordo, i els inspectors José Ángel Fuentes Gago i Bonifacio Díez Sevillano. L’advocat de l’exsecretari d’Estat Francisco Martínez va detallar les irregularitats comeses en la instrucció, que va iniciar la causa a partir d’"una troballa casual". Va afegir que "la policia hi va anar directa", perquè l’operació Kitchen "ja era a la premsa".
L’"hemeroteca" de Villarejo
A partir d’aquí, va lamentar que no poguessin participar en els interrogatoris de l’únic imputat que va admetre els fets i que no serà jutjat, el comissari Enrique García Castaño, després d’haver tingut un ictus. També es va queixar que les gravacions de Villarejo fossin incorporades a la causa a petició del fiscal "després de presentar l’escrit de defensa". Malgrat que la policia va certificar, a petició del jutge Manuel García Castellón, que no es trobaven entre l’"hemeroteca" intervinguda a Villarejo.
Aquestes gravacions del 2013 i el 2014 van ser aportades al procediment per l’empresari Javier Pérez Dolset – imputat en el cas Leire i per la fallida de la seva firma Zed–, que va explicar que les va descarregar del canal de Telegram de l’eurodiputat de S’ha Acabar la Festa Luis Pérez, conegut com a Alvise, i amb diverses causes obertes en contra seu al Tribunal Suprem. L’advocat va insistir que això suposa que s’hagi d’entendre que tenen un "origen desconegut" i la seva traçabilitat sigui "nul·la".
