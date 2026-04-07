Legitimació
La fiscalia, a favor que puguin recórrer una eutanàsia familiars amb un fort vincle afectiu
El ministeri públic demana que es rebutgi el recurs de la Generalitat contra la sentència que obstaculitzava la mort digna de Francesc
Ángeles Vázquez
La Fiscalia del Tribunal Suprem s’ha pronunciat en contra del recurs de la Generalitat amb què l’alt tribunal establirà qui està legitimat per recórrer l’autorització d’eutanàsia per intentar que sigui paralitzada i, si escau, revocada. Per al ministeri públic, han de poder comptar amb legitimació per impugnar una mort digna tercers que acreditin un fort vincle afectiu amb la persona que l’ha sol·licitada, segons confirmen a el Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona,fonts jurídiques. De fet, en el seu informe precisa que no la tindrien "en cas de conflicte d’interessos".
D’aquesta manera, el criteri del ministeri públic davant el ple de la Sala Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal passa perquè puguin impugnar la concessió de l’autorització per procedir a una eutanàsia els progenitors, parelles i familiars de la persona afectada als quals els uneixi un fort vincle afectiu, circumstància que serà clau en la seva estimació o rebuig. En el cas sobre el qual es pronunciarà la trentena de magistrats que componen la Sala Tercera expressament serà el de Francesc A. B., de 55 anys i víctima de quatre ictus i dos infarts, el pare del qual va recórrer la seva mort digna.
A través del seu cas, el Suprem establirà per a tots els tribunals qui pot oposar-se a una eutanàsia ja concedida, com va passar en el cas de Francesc. Les malalties patides per Francesc li van produir una afectació important en la mobilitat i en la parla, però compta amb plena capacitat per decidir sobre la seva vida. A més, havia demanat expressament que no s’informés ningú de la concessió de l’eutanàsia.
La Generalitat va impugnar davant el Suprem la legitimació d’un tercer per poder oposar-se a l’aplicació de la llei prevista per a una mort digna en contra del que havia declarat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en entendre que la mateixa llei d’eutanàsia no preveia aquesta possibilitat i limitava el recurs a la denegació de l’autorització, no per oposar-s’hi. El TSJC va reconèixer que el pare de Francesc estava legitimat per tractar de paralitzar la seva mort.
Legitimitats sí i no
En el seu informe, de 25 pàgines, al qual ha tingut accés aquest diari, el ministeri públic "reconeix aquest interès legítim, per regla general, als parents ubicats en l’àmbit familiar més estricte respecte de la persona sol·licitant, el qual s’integra pels cònjuges o assimilats, pares, fills i germans, sempre que el vincle familiar vagi acompanyat per un vincle afectiu vigent en el moment dels fets". Aquest vincle és el que en el seu cas permetria defensar la legitimació per recórrer, en cas que fos denegada.
Per deixar més clar el seu dictamen, "nega aquesta legitimació si existeix un conflicte d’interessos, sense que es pugui entendre com a tal que el familiar actuant merament discrepi de la sol·licitud promoguda per la persona malalta pel que fa a la presència en ella de capacitat i llibertat en la sol·licitud, concurrència dels requisits objectius per a la concessió i correcta tramitació del procediment".
En allò que no té cap dubte és que els que no poden recórrer són "les associacions o grups que desenvolupin la seva activitat en la societat civil en l’àmbit de la disponibilitat per a la interrupció de la pròpia vida", perquè "aquestes decisions no afecten ni pertorben el lliure exercici de la seva activitat i el compliment dels seus objectius, per la qual cosa manquen d’interès directe".
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï