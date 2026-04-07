Cas Koldo
El judici contra Ábalos s’inicia amb la desvinculació de Francina Armengol i Ángel Víctor Torres de la trama
La lectura del testimoni per escrit enviat per la presidenta del Congrés i del ministre precedeixen el del primogènit d’Ábalos, la seva exparella Jésica Rodríguez i Joseba, el germà de Koldo
Cristina Gallardo
El judici contra l’exministre José Luis Ábalos per les comissions il·legals que presumptament va obtenir a canvi de manipular contractes milionaris de mascaretes per a l’Administració s’ha iniciat aquest dimarts al Tribunal Suprem amb la lectura per part de la secretària judicial de les declaracions per escrit remeses per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i del ministre Ángel Víctor Torres. En els seus escrits, tots dos es desvinculen de la contractació de les mascaretes amb l’empresa apadrinada pel comissionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, i recorden la difícil situació viscuda en la pandèmia i la necessitat que hi havia de material sanitari.
En el seu testimoni per escrit, Armengol assegura que no recorda haver-se enviat cap whatsap amb el que era assessor d’Ábalos, Koldo García. «Mai he parlat amb el senyor García sobre expedients de compra ni sobre material sanitari, ni em va fer referència a cap empresa», afirma la presidenta de la Cambra baixa, que afegeix que les seves converses amb ell passaven pels ports i aeroports tancats i que si li hagués indicat una cosa referent a això ho hauria comunicat al servei de contractació del Govern de les Illes Balears.
El «carinyo» de Koldo
En la causa obren missatges entre Koldo i Armengol que denoten certa confiança entre tots dos, ja que l’assessor li va respondre amb un «d’acord carinyo, et mantinc informada de tot» quan parlaven de gestionar la compra del material sanitari. Respecte a Torres, Aldama el va acusar en seu judicial de reclamar-li 50.000 euros a través de Koldo, si bé finalment no els hi va donar.
Per la seva banda, el ministre Torres també ha rebutjat qualsevol irregularitat en la contractació de mascaretes i ha explicat que va conèixer l’empresa avalada per Aldama, Soluciones de Gestión, per la «referència positiva» que tenia aquesta empresa després dels enviaments fets a Transports i altres administracions.
Hi va haver un primer enviament de 2,7 milions (la despesa setmanal dels serveis de salut canaris eren de mig milió de tabapoques) que va arribar «de manera gairebé immediata en tres entregues, una cosa poc freqüent», i amb un preu per mascareta menor fins i tot al barem que va imposar el Ministeri de Sanitat uns mesos després. Va existir una segona comanda i entrega de material al maig, segons el testimoni del ministre. Després d’això, es van transmetre dubtes sobre la capacitat de filtratge d’unes 800.000 mascaretes i va caldre reparar-ho en una segona comanda, amb unes despeses de trasllat que no va assumir l’administració canària.
En resum, la mercantil va entregar més de cinc milions de mascaretes aptes per un import final de 12,3 milions d’euros. El ministre va dir que és coneixedor d’aquest expedient per primera vegada el juliol del 2020, quan Koldo es va posar en contacte amb ell davant la tardança en els pagaments. A partir d’allà va fer un seguiment de l’expedient per tenir la «tranquil·litat que es donava una adequada resposta administrativa». En tot aquest procés, ha remarcat que no va donar cap ordre ni va afavorir Soluciones de Gestión.
Queixes de defensa i acusació
La manera com han prestat declaració la presidenta del Congrés i el ministre d’Ordenació Territorial i Memòria Democràtica ha suposat que la defensa de Koldo García, exercida per Leticia de la Hoz, hagi intentat de nou suspendre el judici esgrimint el recurs d’empara que va interposar. Per la seva banda, l’acusació popular, amb una direcció lletrada que exerceix el PP, ha assenyalat que amb aquesta manera de testificar no ha pogut repreguntar als testimonis. Com a exemple ha dit que Armengol nega missatges en què Koldo li diu «carinyo».
Un total de set magistrats analitzen des d’aquest dimarts les acusacions contra els tres acusats, que, a més del que va ser secretari d’Organització del PSOE, són el seu assessor en el Ministeri de Transports Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama. Les sessions s’inicien amb la fase de testimonis, que després de la lectura dels testimonis per escrit ha estrenat el primogènit de l’exministre, Víctor Ábalos. Aquest dimarts també hi estan citats la seva exparella Jésica Rodríguez i Joseba, el germà de Koldo, a més d’altres testimonis.
Està previst que els tres processats declarin a finals d’aquest mes, una vegada se substanciï la prova testifical i documental en aquest primer judici contra la denominada trama Koldo, el primer que se centra en suposats delictes de corrupció del Govern de Pedro Sánchez. Ábalos s’enfronta a una pena de 24 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció, mentre que per a Koldo es demanen 19 anys i mig i 7 per a Aldama, una reclamació de condemna molt més baixa per la seva col·laboració amb la justícia.
Es jutgen delictes de suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i tràfic d’influències en relació amb un ‘pelotazo’ que els investigadors han xifrat en 16 milions d’euros en contractes de compra de mascaretes per a diverses administracions públiques i l’obtenció de dons, que inclouen el gaudi d’immobles a la capital i a la costa i ‘enxufes’ per a parelles del ministre en empreses públiques.
