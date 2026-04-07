¿Per què la missió Artemis 2 arriba a la Lluna però no hi aterra? 5 arguments que expliquen aquesta «decisió estratègica» de la NASA
El dilema de l’Artemis: si als seixanta ja teníem tecnologia per anar a la Lluna, ¿per què hem tardat tant a tornar?
Missió Artemis II de la NASA, avui en directe: última hora del sobrevol a la Lluna, la nau Orión i els astronautes
Valentina Raffio
El viatge d’Artemis 2 entrarà als llibres d’història com el viatge que va iniciar una nova era de l’exploració espacial i, potser, fins a la primera diàspora humana fora del nostre planeta. La missió es va concebre des dels inicis per ser el primer viatge tripulat al voltant de la Lluna en més de 50 anys. El primer de la nova generació de missions que aspiren a establir presència humana permanent més enllà de la Terra. I el primer a portar quatre terrícoles fins al punt més allunyat del nostre planeta registrat fins ara. El segon vol d’Artemis s’ha concebut com un viatge històric que, no obstant, mai arribarà a trepitjar el sòl lunar. Segons la NASA, això respon a una «decisió estratègica» segons la qual ara és el moment de perfeccionar cada sistema, validar totes les noves tecnologies i, sobretot, aplanar el camí perquè les pròximes missions sí que aconsegueixin descendir i quedar-s’hi.
Aquests són els 5 motius pels quals la missió Artemis arribarà aquest dilluns a la Lluna però ni aterrarà ni deixarà empremta sobre el polsós sòl lunar.
La decisió que Artemis 2 no inclogui un allunatge s’entén millor al comparar-la amb el precedent històric del programa Apollo. Abans d’arribar a la històrica missió Apollo 11, en la qual per primera vegada vam veure astronautes posar-se sobre la superfície lunar i fer aquest «petit pas per a l’home i gran salt per a la humanitat», la NASA va acumular una desena de vols de prova destinats a validar cada component de la missió. Les primeres missions Apollo van ser vols sense tripulació. Després, es van incorporar astronautes. No va ser fins al desè vol del programa que es va enviar a una tripulació a donar una òrbita completa a la Lluna i, una vegada comprovada la viabilitat del recorregut, aterrar en següents expedicions. Seguint aquesta mateixa lògica, Artemis també ha emprès un recorregut similar. La seva primera prova, el 2022, només va ser tècnica. I ara, en la segona, ja s’han incorporat per primera vegada astronautes a bord.
Durant el programa Apollo, en ple fervor de la Guerra Freda, tant Estats Units com la Unió Soviètica van assumir grans riscos per llançar missions espacials sense comptar encara amb tecnologies completament madures i posant en risc la vida dels astronautes. Mig segle més tard, en un context geopolític completament diferent, el programa Artemis vol reprendre la carrera espacial però, aquesta vegada, prioritzant la seguretat de les missions per sobre de la velocitat. Segons expliquen els experts, avui no n’hi ha prou amb demostrar que un coet pot volar sinó que cada sistema ha de complir estàndardsmolt més exigents, amb marges d’error mínims i protocols rigorosos que contemplin múltiples escenaris. Aquesta filosofia obliga a validar més processos, reduir riscos a l’extrem i assumir un desenvolupament més complex i lent que en els anys seixanta.
Un altre argument decisiu té a veure amb la salut i la seguretat dels astronautes. En la dècada dels seixanta, durant les primeres missions Apollo, hi havia un coneixement limitat sobre els efectes de la microgravetat, la radiació còsmica o l’exposició prolongada a l’entorn espacial sobre el cos humà. Com a conseqüència, els protocols de protecció eren bàsics i moltes decisions es prenien en funció de la urgència de complir la carrera lunar, assumint riscos que avui serien inacceptables. En contrast, el programa Artemis busca prioritzar la salut de la tripulació com un requisit fonamental. Per a això, s’estan avaluant i perfeccionant sistemes avançats de suport vital, escuts contra radiació i estratègies de mitigació dels efectes de la microgravetat durant la travessia i l’estada en òrbita lunar. També s’estan portant a terme estudis científics per entendre aquests fenòmens i plantejar possibles solucions.
El programa Artemis encara no ha desenvolupat totes les tecnologies necessàries per posar-se sobre la Lluna. Per exemple, el mòdul d’aterratge. Fa anys, la NASA va delegar el desenvolupament d’aquest component a diversos socis industrials com, per exemple, empreses com SpaceX, d’Elon Musk, i Blue Origin, de Jeff Bezos. Després d’una llarga batalla tècnica i judicial, SpaceX va ser seleccionada com la primera opció per desenvolupar aquesta tecnologia i, segons ha explicat la companyia, ja s’està treballant en una versió adaptada de la seva nau Starship per operar en entorn lunar. Aquest sistema, encara en fase de proves, haurà d’aconseguir fites com portar a terme proveïments en òrbita i aconseguir descensos i ascensos controlats a la Lluna. Fins que aquestes tecnologies no estiguin completament provades i certificades, intentar un allunatge seria prematur.
El cinquè argument, i probablement un dels més determinants, és que l’objectiu d’Artemis ja no és simplement «tornar a la Lluna», sinó fer-ho per quedar-s’hi. A diferència de la filosofia del programa Apollo, la fita principal del qual va ser plantar una bandera i tornar, Artemis aspira a establir les bases d’una presència humana sostinguda a la superfície lunar. Segons explica la NASA, de fet, després d’Artemis 2 hi haurà un o dos vols més de prova i, després, viatges dissenyats per allunar sobre la superfície. Tal com es va anunciar fa unes setmanes, els Estats Units afirmen que llançarà almenys una missió lunar a l’any que permeti portar materials al satèl·lit fins a aconseguir posar en marxa una base humana permanent. Per a això s’ha promès un desplegament 20 mil milions de dòlars en set anys amb la meta completar el projecte per al 2030.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat