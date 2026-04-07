Trump afirma que l’ultimàtum a l’Iran és "improrrogable" sense un pacte "acceptable"
«Tot el país pot ser destruït en una sola nit», assegura el president dels EUA, i deixa entreveure que aquest dia pot ser avui mateix / Diu que l’acord "ha d’incloure el lliure flux de petroli"
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, va renovar l’ultimàtum que va fer a l’Iran, quan en dos missatges a Truth Social, incloent-ne un amb llenguatge groller exigint la reobertura de l’estret d’Ormuz, va amenaçar amb una campanya de destrucció de plantes elèctriques i ponts per avui mateix a les 20.00 hores de Washington (dues del matí de dimecres a l’Espanya peninsular).
En una roda de premsa a la Casa Blanca, Trump va insistir ahir que si l’Iran no ofereix un acord que sigui "acceptable" per a ell, i que "ha d’incloure el lliure flux de petroli", atacarà les infraestructures. També va assegurar que podria destruir-ho tot "en quatre hores". "Podem fer-ho si volem", va afirmar, tot i que també va dir: "No volem que això passi". "Tot el país pot ser destruït en una sola nit, i aquesta nit podria ser demà [per avui] a la nit", va afirmar per obrir la seva intervenció davant els mitjans.
Unes hores abans, en declaracions als periodistes en un acte de Pasqua als jardins de la Casa Blanca, el republicà va afirmar que el seu ultimàtum és "improrrogable". Tant allà com, després, a la sala de premsa, va defensar el llenguatge que va utilitzar per posar-ho sobre la taula, amb un insult als iranians com a "bojos bastards", i va defensar que és necessari "perquè no hi hagi dubtes" sobre la seva posició.
Negociacions i Ormuz
Tant en aquestes declaracions prèvies com a la roda de premsa, a Trump se li va preguntar per la possibilitat de cometre crims de guerra violant la Convenció de Ginebra si porta a terme atacs a infraestructures civils. A la Brady Room, va dir que això no el preocupa "en absolut" i abans, als jardins, va replicar: "El que és un crim de guerra és permetre que un país malalt amb un lideratge dement tingui una arma nuclear". Trump va dir que els iranians "no volen assumir la derrota" i va afirmar tenir "moltes alternatives". "Podríem marxar ara mateix i tardarien 15 anys reconstruir, però vull acabar el que he començat", va declarar.
Malgrat l’amenaça d’accions militars intensificades i potencialment devastadores, el mandatari va mantenir la idea del potencial d’un acord. Va reconèixer que l’última proposta de 10 punts que l’Iran va enviar a través del Pakistan és "un pas molt significatiu", però que "no és prou bo". A la sala de premsa, va assegurar que no podia parlar d’un potencial alto el foc però va afirmar: "Tenim un participant actiu i amb voluntat a l’altre costat. Els agradaria poder arribar a un acord. No puc dir més que això".
"Està negociant, crec que de bona fe. Ho sabrem aviat. Estem tenint l’ajuda d’alguns països que volen que això acabi, perquè també els afecta", va afegir el mandatari, que va insistir que el flux lliure de combustible és imprescindible i va reconèixer que la reobertura de l’estret d’Ormuz, que en les últimes setmanes ha arribat a minimitzar com a element fonamental per al final del conflicte, és ara "una gran prioritat". En aquest terreny, també va rebutjar la idea iraniana d’establir un sistema de cobrament de peatge pel trànsit per l’encreuament marítim. De fet, Trump va dir: "Tenim un concepte en què nosaltres cobrarem peatges"
Oposició interna
La situació a l’estret i, en general, en el conflicte, li va servir per renovar les crítiques a l’OTAN, a qui va injuriar com "un tigre de paper", i aliats com el Regne Unit. Va endurir la falta de cooperació d’altres aliats com Corea del Sud, el Japó i AustràliaLa situació a l’estret, i en general en el conflicte, li ha servit a més per renovar les crítiques a l’OTAN, a qui ha tornat a injuriar com "un tigre de paper", i a aliats concrets com el Regne Unit. Ha endurit també la falta de cooperació d’altres aliats com Corea del Sud, el Japó i Austràlia. Trump afronta un rebuig creixent entre la població nord-americana a la guerra i un descontentament palpable per l’alça dels preus del combustible als EUA. Ahir, durant les paraules abans de la roda de premsa, va insistir en la seva teoria que aquesta pujada és temporal i que es resoldrà en qüestió "d’un parell de mesos".
També va declarar que els que s’hi oposen són "insensats" però va assumir també el sentir popular. "Desafortunadament, el poble nord-americà vol que tornem a casa. Si fos per mi, prendria el petroli, me’l quedaria, faria molts diners", posant de nou l’exemple dels acords aconseguits amb Delcy Rodríguez respecte al petroli de Veneçuela després que els EUA entressin al país i capturessin Nicolás Maduro.
Trump va insistir que l’Iran ha sigut delmat militarment i que tot i que encara té "alguns míssils i drons, essencialment no tenen capacitats militars". "Hem guanyat", va declarar triomfal en la mateixa roda de premsa on va parlar de continuar atacant.
En aquest context, va minimitzar la demolició divendres d’un avió militar F-15E dels EUA, dient que va ser "un cop de sort". Els iranians també van colpejar un altre avió de guerra que participava en la missió de rescat del primer i el pilot del qual va aconseguir volar fins a territori amic. Els atacs iranians també van arribar a altres naus que van participar en el rescat.
Les operacions per salvar els dos pilots que van caure a l’Iran, que Trump va titllar d’"històriques", van centrar bona part de la roda de premsa, en què va participar el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretari de Defensa, Pete Hegseth, i el cap de l’Estat major, el general Dan Caine. Trump va revelar que els iranians van abatre l’F-15E amb un únic míssil portàtil terra-aire i va descriure en termes heroics una missió arriscada de recerca i rescat en què van participar "centenars" de militars i 155 aeronaus, algunes de les quals, segons Trump, van ser destruïdes pels EUA al veure’s danyades.
També va amenaçar d’empresonar un periodista, que no va identificar, que va publicar la informació sobre el segon ocupant de l’F-15 abatut que va sobreviure, si el reporter i el seu mitjà no donen al Govern la informació sobre qui li va filtrar aquesta informació, a qui també va prometre castigar. Trump va assegurar que tots dos van posar "en greu risc" la missió.
El desig del poble iranià
Trump va assegurar també que el poble iranià anhela la intervenció militar dels EUA i Israel, dient: "Volen sentir bombes perquè volen ser lliures". Després, en la roda de premsa, va insistir que aquesta ciutadania fins i tot acceptaria la destrucció de les infraestructures. "Estarien disposats a patir això per tenir llibertat", va dir.
A més, el líder nord-americà va vaticinar que els ciutadans s'enfrontaran al règim "quan sàpiguen que no els dispararan i tan aviat com puguin aconseguir armes". "Si les tinguessin, l'Iran es rendiria en dos segons", va augurar. Davant dels periodistes, va confirmar que Washington va intentar distribuir armes entre la població iraniana, però va explicar que "el grup que se suposava que havia de repartir-les [...] se les va quedar", sense donar més detalls.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï