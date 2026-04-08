El Govern aprovarà al maig la llei que prohibeix als menors de 16 anys cedir la seva imatge a les xarxes socials

Protegirà, per exemple, les víctimes de delictes davant de les sèries de 'true crime'.

Limitar l'accés a les xarxes socials és una &quot;missió fallida&quot; si no s'impliquen les plataformes, segons un expert.

Limitar l'accés a les xarxes socials és una "missió fallida" si no s'impliquen les plataformes, segons un expert. / EPC

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Consell de Ministres té previst aprovar el mes vinent de maig el projecte de llei que prohibirà als menors de 16 anys cedir la seva imatge a les xarxes socials i limitarà l’ús de la intel·ligència artificial (IA) amb finalitats comercials. Així ho ha anunciat el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, en la seva compareixença davant de la Comissió Constitucional del Congrés.

Es tracta del projecte de Llei Orgànica de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que elevarà a 16 anys l’edat per cedir la pròpia imatge a les xarxes socials i protegirà les víctimes davant de l’auge de l’anomenat true crime (sèries televisives sobre crims reals).

"Vull anunciar-los que, una vegada rebem els informes preceptius, al mes de maig, aprovarem al Consell de Ministres i remetrem al Parlament el projecte de Llei Orgànica de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que adapta una normativa que avui està caducada, la llei vigent des de l’any 1982", ha avançat el ministre aquest dimecres.

El ministre ha comès un lapsus i en la seva compareixença ha dit inicialment que la norma inclou "novetats ben importants en l’àmbit digital", com que "no es podrà prestar consentiment per ser a les xarxes socials per sota dels 16 anys". Posteriorment, fonts del Ministeri de Presidència han explicat que Bolaños ha confós en la seva intervenció la llei del Dret a l’Honor amb la de Protecció dels Menors en entorns digitals, que ja és al Congrés.

A més, Bolaños ha explicat que la norma pretén també protegir les víctimes de delictes davant dels anomenats 'true crime', unes sèries, ha afirmat, "que floreixen en el panorama televisiu" perquè "els autors d’aquests crims no puguin lucrar-se amb aquest delicte".

El projecte de llei "delimita perfectament" el consentiment per cedir la nostra imatge a les xarxes socials de manera que la imatge de les persones que es pengi en una xarxa no podrà ser reproduïda en altres o per tercers sense permís exprés de qui va fer pública la imatge.

