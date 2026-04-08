La visita del Papa a Espanya costarà 15 milions d'euros

L'estada de Lleó XIV a Madrid, Barcelona i les Canàries entre el 6 i el 12 de juny tindrà un impacte estimat de 100 milions d'euros.

Lleó XIV saludant a la Ciutat del Vaticà, en una imatge d’arxiu. / EFE

Patricia Martín

Madrid

Els coordinadors de la visita oficial del Papa a Espanya, que es desenvoluparà del 6 al 12 de juny, van revelar ahir que aquest esdeveniment històric costarà una mica més de 15 milions d’euros, però tindrà un impacte econòmic i social superior als 100 milions, segons van explicar Yago de la Cierva i Fernando Giménez Barriocanal, responsables de la gestió del viatge papal.

Per finançar l’esdeveniment, els coordinadors de la visita van animar la ciutadania, les empreses i la societat civil a col·laborar econòmicament a través de donacions a la web donoamiiglesia.es. Els representants de la Conferència Episcopal van calcular que entorn del 50% del pressupost serà sufragat amb aportacions de particulars, empreses o fundacions.

Una altra part serà finançada pel Govern canari i els ajuntaments, ja que és la primera vegada que un pontífex visita les illes i les autoritats "han volgut contribuir perquè per a ells és un fet històric". Madrid, Barcelona i el Govern central no faran aportacions directes, però sí que col·laboraran facilitant instal·lacions o la seguretat necessària. Si amb les donacions i l’aportació canària no es cobreix el pressupost total, l’Església "posarà els recursos necessaris".

L’anterior visita d’un pontífex a Espanya, realitzada per Benet XVI el 2011, va costar 43 milions d’euros. Les despeses seran auditades per una firma internacional i es faran públiques.

Està previst que Lleó XIV visiti Madrid del 6 al 9 de juny; Barcelona del 9 a l’11 de juny i les Canàries, els dies 11 i 12 de juny. S’ha confirmat que oficiarà dues misses multitudinàries, una a Madrid, amb motiu del Corpus Christi, i una altra al port de Santa Cruz de Tenerife. A Barcelona, el pontífex visitarà l’abadia de Montserrat i la Sagrada Família, on commemorarà el centenari de la mort d’Antonio Gaudí i inaugurarà la torre de Jesús.

També està previst que a les Canàries es reuneixi amb migrants, que visiti les Corts a Madrid i que hi hagi actes oberts al públic i d’altres de més restringits, però l’agenda concreta no s’ha difós. L’assistència als actes públics del Papa serà gratuïta, tot i que els qui vulguin acudir s’hi hauran d’inscriure prèviament, de manera individual o en grups. El sistema d’inscripcions estarà disponible a la web conelpapa.es.

Tracking Pixel Contents