Expedició solidària
La segona flotilla amb destinació a Gaza ajorna la sortida des de Barcelona a causa del mal temps
Vuit mesos després que la seva predecessora salpés, la segona missió de la Flotilla Global Sumud tenia previst partir amb una quarantena de vaixells de la capital catalana i amb l’expectativa de reunir-ne uns 70 al llarg del Mediterrani
Les dades ho confirmen: vivim en l’època més bèl·lica des de la Segona Guerra Mundial
Jordi Ribalaygue
La Global Sumud Flotilla ha ajornat la seva sortida aquest diumenge des de Barcelona amb destinació a Gaza. Un dels membres de la missió, Thiago Ávila, ha explicat que es posposa fins que «la meteorologia ho permeti», informa l’ACN. Ávila ha justificat la decisió per qüestions de «seguretat» i ha assegurat que no volen repetir el que va passar en l’altra missió, portada a terme a l’octubre, quan les naus van haver de fer marxa enrere poques hores després de salpar. L’activista ha indicat que la comitiva sortirà de tota manera de la capital catalana de forma simbòlica i els barcos es dirigiran a un altre port de la ciutat. Probablement, la sortida definitiva sigui un altre dia «a primera hora del matí», ha assenyalat.
Prenent el testimoni de la qual va partir des de Barcelona a finals d’agost passat, la nova flota solidària amb la causa palestina anava a salpar aquest diumenge des del port de la capital catalana per tal de creuar el Mediterrani i esquivar el cèrcol israelià per desembarcar a Gaza. La segona expedició de la Global Sumud Flotilla arriba en un moment de fortes tensions diplomàtiques entre Espanya i Israel, amb el rerefons de l ’atac d’Israel sobre el Líban que han causat més de 2.000 morts des del 2 de març i el fracàs de les negociacions entre els Estats Units i l’ Iran per posar fi a la guerra que ha incendiat l’Orient Mitjà. A més, la desolació persisteix a la franja, on almenys 736 persones han mort des que es declara la treva fa sis mesos, després que més de 72.000 gazatins morissin des que l’Exèrcit hebreu llancés la seva ofensiva després de l’envestida de Hezbol·là l’octubre del 2023, amb bombardejos sistemàtics que l’ONU va qualificar com a genocidi.
La nova missió amb destinació a Gaza vol superar les xifres de la seva antecessora, els integrants del qual van ser interceptats per soldats israelians en alta mar i detinguts abans de ser deportats. De retorn als seus països, van denunciar haver sigut maltractats en presons d’Israel. La nova flotilla surt de Barcelona amb una quarantena d’embarcacions i aspira que es vagin afegint més al periple, fins a acabar reunint uns 70 barcos i uns 1.000 activistes de diferents països. La tripulació inclou metges, professors i «constructors ecològics» que volen participar en la reconstrucció de la franja i que reclamen que els palestins liderin després de la destrucció patida per la invasió. L’expedició anterior va congregar prop de mig centenar de barcos i mig miler de persones.
Estava previst que la flota partiera a les 12.00 hores del Moll de la Fusta, on hi ha 39 barcos atracats amb banderes palestines amb intenció d’unir-se a la causa. Membres de la flotilla, de Greenpeace i d’Open Arms que se sumen a l’acció que pretén arribar de nou repercussió mundial han recalcat l’«urgència política i humanitària de la missió», han criticat el «col·lapse» dels organismes internacionals al no sancionar Israel i han advertit també dels atacs a la població de Cisjordània i el Líban.
L’equip de la Global Sumud Flotilla ha explicat que, a mesura que les embarcacions avancin, els seus integrants en altres països del Mediterrani es mobilitzaran per donar-los suport, «exercint pressió política, legal i social» a favor dels gazatins i Palestina i «denunciant la complicitat» amb el govern del primer ministre israelià, Binayamin Netanyahu. «La flotilla no és només una acció marítima», afirmen els seus organitzadors. «És una declaració moral i política de desafiament que amplifica les veus palestines i demostra que la inacció davant la violència creixent no és una opció», postulen.
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Localitzen a Lloret de Mar una nena de sis anys sostreta per la mare a França i desapareguda des de feia mesos