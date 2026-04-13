Frau tecnològic
Així són les ulleres intel·ligents que s’han utilitzat en diversos exàmens de conduir: la Guàrdia Civil avisa de les d’infraccions molt greus que es poden estar cometent
La policia ha identificat, des de començament d’any, 20 infractors en els exàmens de la DGT
Goundo Sakho
Per a alguns, treure’s el carnet de conduir és una tasca relativament fàcil, mentre que per a d’altres suposa tot un repte que intenten superar a través de diferents trucs, molts il·lícits: l’ús de càmeres ocultes, perruques espia i orelleres són algunes de les estratègies que s’han descobert fins ara.
En aquesta línia, laDirecció Provincial de Trànsit de La Rioja i la Guàrdia Civil han interceptat per primera vegada un aspirant que utilitzava ulleres intel·ligentsper transmetre imatges de l’examen teòric a l’exterior.
{"tiktokEmbed":[]}
Una fita en el frau tecnològic
El descobriment ha tingut lloc recentment durant una de les inspeccions habituals dutes a terme pel Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) juntament amb els examinadors de la Direcció General Trànsit (DGT) de La Rioja.
El dispositiu infiltrat permetia captar imatges del test, sense aixecar cap sospita, i enviar-les en temps real una persona situada fora del recinte que, mitjançant un audiòfon, dictava les respostes correctes.
Segons la Guàrdia Civil, aquesta troballa suposa un punt d’inflexió en les inspeccions rutinàries del GIAT. «La incorporació d’ulleres d’alta tecnologia evidencia una creixent professionalització de les xarxes que subministren aquests equips», ha precisat.
Noves infraccions a La Rioja
Com exposa la Guàrdia Civil, des de començament d’any s’han identificat almenys 20 infractors en els exàmens de la DGT a les seus de Logronyo i Calahorra (La Rioja); tots ells de diferents nacionalitats i d’edats compreses entre els 24 i els 59 anys.
Els implicats, residents a Barcelona, Burgos, Guipúscoa, La Rioja, León, Madrid, Múrcia, Navarra i València, entre altres zones, haurien pagat entre 1.300 i 2.500 euros per obtenir ajuda de manera fraudulenta.
Davant aquesta situació, el cos de seguretat ha recordat la llei sobre trànsit i seguretat viària, que qualifica aquest tipus de pràctiques com a infraccions molt greus i contempla una multa de 500 euros, així com la inhabilitat de presentar-se de nou a les proves en els següents sis mesos.
Un perill a les carreteres
Fa anys que a internet van començar a proliferar pàgines que oferien permisos de conduir falsos amb preus que, segons la DGT, anaven des dels 850 fins als 20.000 euros.
Fa temps també van detectar un home que ocultava entre la seva roba un telèfon mòbil, la càmera del qual havia sigut inserida en un forat realitzat a la part superior de la dessuadora que portava, per transmetre l’examen en directe.
Fins aleshores, només es contemplaven els dispositius d’intercomunicació no autoritzats a les sales com la manera més habitual per copiar durant les proves.
No obstant, la incorporació de les ulleres intel·ligents, que ara ostenten una aparença comuna –com, per exemple, les que va presentar la marca Ray Ban al costat de Meta el juny del 2022–, posa de manifest el salt qualitatiu d’aquestes tècniques.
Tant la DGT com la Guàrdia civil insisteixen que el seu ús no només suposa la vulneració de la normativa, sinó que compromet la seguretat viària, al possibilitar l’obtenció del carnet a persones que no han demostrat els coneixements exigits.
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Pastora torna a 'muntar follón' després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona