El Govern habilita 450 oficines per tramitar la regularització de més de 500.000 migrants abans del 30 de juny
La Seguretat Social habilitarà un reforç de 550 professionals per gestionar l'allau de sol·licituds, de la capacitat de resposta de la qual dubten els mateixos empleats d'estrangeria.
Gabriel Ubieto
El Govern ha donat llum verda aquest dimarts al procés de regularització extraordinària de migrants mitjançant el qual espera concedir permís de treball i residència a més de mig milió de persones. L’Administració habilitarà un total de 450 oficines, entre sucursals de Correus, delegacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social o oficines d’estrangeria, per tramitar l’allau de sol·licituds que espera des de dijous vinent, 16 d’abril, i fins al 30 de juny. La Seguretat Social incorporarà 550 professionals de reforç, a través de l’empresa pública Tragasa, per gestionar un dispositiu del qual dubten els mateixos empleats d’estrangeria. Fins al punt que el sindicat CCOO ha convocat una vaga a les oficines d’estrangeria a partir de dilluns vinent, 20 d’abril, per denunciar la manca de dotació de personal.
"Som davant d’una de les grans fites de la legislatura", ha manifestat la ministra portaveu, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L’Administració es prepara per aflorar almenys mig milió de persones nascudes a l’estranger i que fa com a mínim uns mesos —algunes fins i tot anys— que són a l’economia informal. Algunes cases d’estudis, com Funcas, calculen que el volum de beneficiats pot acostar-se al milió i oenagés com Ciutadania Global apunten a unes 750.000 persones, cosa que situaria l’actual procés com la regularització de migrants més gran de la història recent.
N’hi ha hagut, sense comptar aquesta, un total de sis; com a referent més recent hi ha la que va impulsar José Luis Rodríguez Zapatero el 2005 i de la qual es van beneficiar un total de 576.506 persones, segons xifres divulgades aquest mateix dimarts des del Govern. Entre les impulsades per Felipe González, José María Aznar i Zapatero s’han regularitzat 1,3 milions de migrants, xifra que podria superar els dos milions una vegada finalitzi la de Pedro Sánchez. "Ja ho van fer altres abans que nosaltres" i "s’han aconseguit beneficis en l’ocupació, en responsabilitat fiscal i en convivència", ha emfatitzat la ministra portaveu.
El flux de sol·licituds començarà de manera telemàtica a partir de dijous, 16 d’abril, i el Govern ha enfocat el procés a premiar les vies digitals, que estaran obertes en tot moment fins al 30 de juny. Per la via presencial, hi haurà un total de 450 oficines disponibles, garantint ubicacions físiques a totes les capitals de província i ciutats d’almenys 50.000 habitants. Per a l’atenció a l’oficina serà obligatòria la cita prèvia i qui no en tingui no serà atès, segons ha destacat la ministra. Les cites es podran començar a demanar a partir del 16 d’abril per telèfon (060) —en horari d’atenció de dilluns a divendres, de 09.30 hores a 14.00 hores i des de les 16.30 hores fins a les 19.30 hores— o per la pàgina web del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i es començaran a expedir a partir del 20 d’abril.
Vaga a les oficines d’estrangeria
El sindicat CCOO s’ha llançat a una vaga indefinida en solitari a partir de dilluns vinent, 20 d’abril, a les oficines d’estrangeria per protestar contra la manca de personal. Durant els últims anys hi ha hagut diferents protestes de diverses centrals per denunciar aquesta manca de plantilles, si bé aquesta protesta la convoca únicament CCOO. La protesta pot condicionar l’arrencada del procés, però el fet que sigui principalment a les oficines de la Seguretat Social i a Correus on es gestionarà el gruix de sol·licituds dilueix el risc inicial d’incidències.
"El procés administratiu tindrà un alt impacte i afectació al servei públic en les seves diferents fases i requereix ser abordat de manera adequada, amb plantejaments necessaris de dotació de recursos humans i materials. Cal millorar l’actuació de l’Administració General de l’Estat amb prou mitjans, com a clau d’una gestió eficient i coherent amb la defensa de l’ocupació pública", ha manifestat la central.
