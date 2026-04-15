Brasil obre camí contra la sequera amb un riu artificial gegant que vol portar esperança a milions de persones
La infraestructura, de 145 quilòmetres i amb capacitat per moure fins a 30 metres cúbics d’aigua per segon, ha de beneficiar directament 561.000 persones en 24 municipis
La sequera ja no és un problema puntual ni exclusiu d’algunes zones especialment càlides. La falta de pluja colpeja cada vegada més territoris del planeta, posa en risc l’abastament d’aigua, afebleix l’agricultura, perjudica l’economia i complica la vida quotidiana de milions de persones. En aquest context de pressió creixent sobre els recursos hídrics, molts països busquen solucions més ambicioses per garantir el subministrament. I és aquí on Brasil ha posat en marxa una de les obres més impactants dels últims anys: un riu artificial de 145 quilòmetres per portar aigua a una de les regions més castigades per la manca de precipitacions.
El projecte s’està construint a Ceará, al nord-est del país, i rep el nom de Cinturão das Águas do Ceará (CAC). La infraestructura encara no està del tot acabada, però es preveu que quedi enllestida aquest mes de juny. El seu objectiu és transportar aigua des del projecte d’integració del riu São Francisco fins a les zones àrides de l’interior de Ceará, on la sequera és persistent. La primera secció va des de la presa de Jati fins al riu Cariús, a Nova Olinda, i combina canals a cel obert, sifons i túnels per moure el cabal. El sistema funciona aprofitant la gravetat, tal com ja feien els antics aqüeductes, i això permet reduir la necessitat de bombament constant, abaratir els costos energètics i fer l’obra més sostenible.
Un canal gegant per garantir aigua allà on més falta fa
Segons la Secretaria de Recursos Hídrics de Ceará, aquesta obra pot beneficiar directament 561.000 persones en 24 municipis, però l’impacte pot ser encara més gran quan el sistema es connecti amb l’Eixão das Águas, ja que això podria millorar el subministrament per a més de cinc milions d’habitants, inclosa la regió metropolitana de Fortaleza. La prioritat serà el consum humà, tot i que també es destinarà a usos industrials, turístics, ramaders i agrícoles. El govern de Ceará explica que el flux d’aigua s’ajustarà segons la demanda, especialment en períodes de més escassetat d’aigua. El repte és enorme: connectar 12 conques hidrogràfiques de Ceará amb el São Francisco. En una regió on la sequera condiciona el dia a dia, aquest megaprojecte hidràulic vol demostrar que, amb planificació i infraestructura, encara es poden trobar respostes reals a una de les grans amenaces del segle.
