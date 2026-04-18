Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques

El president nord-americà ha tornat a criticar el país per «no contribuir pràcticament gens a l’OTAN»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest dissabte Espanya, un país que «fa pena veure» per unes «desastroses xifres econòmiques» malgrat que «no contribueix gairebé gens a l’OTAN».

Trump ha repetit així una crítica recurrent cap a Espanya, sobre la qual fa temps que denuncia la falta de contribució econòmica a l’Aliança Atlàntica. Al març, sense anar més lluny, va denunciar que Espanya era l’únic aliat a oposar-se a dedicar el 5% del seu PIB a la despesa en defensa.

«¿Algú s’ha fixat que malament que li va a Espanya? Les seves xifres econòmiques, malgrat no contribuir pràcticament gens a l’OTAN ni a la seva defensa militar, són absolutament desastroses. Fa molta pena veure’l», ha manifestat en la seva plataforma Truth Social.

