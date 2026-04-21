Bárcenas confirma que va encarregar a un pres destruir les gravacions a Rajoy
L’extresorer del PP afirma que els àudios eren de l’expresident del Govern: «M.R. és Mariano Rajoy».
Tono Calleja Flórez
L’extresorer del PP Luis Bárcenas va confirmar ahir en el judici de Kitchen que va ordenar a un pres de Soto del Real, la presó madrilenya en la qual el 2013 va estar en presó preventiva, que destruís la gravació a "M.R., que és Mariano Rajoy", que guardava en un núvol d’emmagatzematge. Aquesta va ser la manera més directa que va utilitzar per identificar l’expresident del Govern en un assumpte relacionat amb la comptabilitat en b del partit. El testimoni va completar dient que va demanar a la seva dona, Rosalía Iglesias, que entregués 4.500 euros el seu xòfer, Sergio Ríos, perquè pagués al pres amb el qual havia acordat l’esborrament dels àudios.
No obstant, quan va arribar el torn a Rosalía Iglesias, va dir que no ho recordava, cosa que va atribuir a com de malament ho va passar durant el temps que ell va estar a presó provisional. En instrucció va arribar a dir que no disposava d’aquests diners, idea en què ahir va incidir a l’indicar que no era suficient per pagar una alarma. "Jo estic declarant aquí com a víctima. En aquells 19 anys vaig fer coses que per a mi eren totalment noves. Si el meu marit em va dir que l’hi donés [diners a Ríos], doncs ho devia demanar a algú i l’hi vaig donar, però no me’n recordo. És el període més dramàtic per a mi i del cap se m’han esborrat moltíssimes coses. M’ha passat d’estar amb gent i no recordar-ho", va afegir Iglesias. Amb referència a l’assalt que va patir al seu domicili per un fals capellà, va admetre: "Jo tot ho atribuïa a la premsa, jo vivia terroritzada, i quan entra el mercenari a casa el primer que li pregunto és qui l’ha enviat".
Bárcenas va explicar que guardava tres gravacions: una a si mateix "en què explicava la comptabilitat extracomptable del partit, una curteta amb Rajoy i una també curta, però una mica més extensa, amb Arenas", amb referència a l’exsecretari general del PP Javier Arenas. Va destacar que la gravació amb l’expresident del Govern és del moment en què li va portar una fotocòpia amb el resum dels diners del que ell denomina "comptabilitat extracomptable", en què se sent Rajoy girar la seva butaca i destruir el document.
A les seves agendes, el comissari José Manuel Villarejo va redactar que la Kitchen es va ocupar d’aquestes gravacions. L’inspector Gonzalo Fraga va declarar que el comissari jubilat va reclamar al xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, que havien de "menjar-se el cap" per accedir a aquests àudios. L’extresorer els guardava al núvol i en un pendrive, que va ocultar al taller de Rosalía Iglesias, del qual també va desaparèixer quan va sortir de presó.
"Ho devia fer"
Ahir, l’extresorer va indicar que a través de la seva dona va donar indicacions al seu xòfer perquè donés una quantitat a un expert informàtic amb què havia coincidit a la presó perquè esborrés les gravacions que guardava al núvol, per a la qual cosa li va facilitar les claus del seu e-mail. "L’encàrrec el devia fer, perquè quan vaig recuperar la llibertat al núvol no tenia res", va afegir Bárcenas. També va comprovar que no conservava el pendrive que havia guardat al taller de la seva dona, d’on va ser sostret. Bárcenas va ressaltar que quan va negar haver gravat Rajoy i Arenas, un diari va publicar informació sobre les gravacions que no li interessava per a la seva defensa.
També estava negociant amb el PP, ja que havia coincidit a presó amb un dels lletrats de la formació política i creia que hi havia possibilitats d’arribar a un acord. No obstant, després de la condemna de la seva dona i el seu empresonament, la relació amb el partit "torna a deteriorar-se", i per això reconeix els fets.
En un altre moment, l’extresorer dels populars va afirmar que la trama parapolicial va accedir als seus missatges privats: "Tot això és meu", va contestar a preguntes del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que li va mostrar diferents missatges interceptats als integrants del clan policial liderat pel comissari José Manuel Villarejo. També va assenyalar que va saber el 2015 pel periodista d’El Mundo Esteban Urreiztieta que s’havia muntat un dispositiu especial per espiar-lo i arrabassar-li la documentació que pogués perjudicar el PP. Aquesta pressió per evitar que declarés en el cas Gürtel es va consumar amb la visita que li va fer a la presó un "advocat enviat des del PP i autoritzat pel Ministeri de l’Interior", Javier Iglesias, que el va amenaçar que en cas de declarar davant del jutge Pablo Ruz també ingressaria a la presó la seva dona.
A la tarda va declarar, a més de la dona de Bárcenas, l’exjutge Javier Gómez de Liaño, que va ser l’advocat de l’extresorer en els 19 mesos que va estar a presó provisional. El lletrat va assegurar que l’advocat Javier Iglesias es va reunir amb el seu client per oferir-li "en nom del PP [...] atenuar" la seva estada a la presó a canvi que "rebaixés la tensió" en relació amb la comptabilitat b del partit. Gómez de Liaño va recordar que va arribar a exercir l’acusació particular en la causa davant el que va qualificar de "malifetes". Va afegir que coneixia el conductor Sergio Ríos perquè el va portar alguna vegada de les 97 que va acudir a veure Bárcenas a la presó de Soto del Real, però no recordava si li va portar ell alguna documentació o havia sigut la mateixa Rosalía Iglesias.
"Malgrat els anys que un té, arriba a ser fins i tot ingenu. Vaig caure en els seguiments i la vigilància al despatx, perquè m’ho va indicar Rosalía i vam comprovar que hi havia càmeres estàtiques que gravaven qui entrava i sortia" al seu despatx a Madrid. A la pregunta de què va fer quan unes secretàries li van advertir que les havien vist, va assenyalar que "no es va haver de fer res, perquè quan es van adonar que s’havien detectat, es van retirar".
Subscriu-te per seguir llegint
