Rajoy nega haver destruït papers sobre la 'caixa B' del PP: "És absolutament fals"
L'expresident espanyol diu que desconeixia que la presumpta trama l'anomenés 'El barbas' o 'El asturiano'.
L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha negat davant l'Audiència Nacional (AN) haver destruït papers relacionats amb la 'caixa B' del partit. "És absolutament fals", ha assegurat aquest dijous en la seva declaració al judici pel 'cas Kitchen' a la seu de San Fernando de Henares. Rajoy ha fet aquesta declaració tres dies després que l'extresorer popular Luis Bárcenas assegurés que tenia una gravació seva on s'escoltava com triturava un paper relacionat amb la comptabilitat extracomptable del partit. Així, l'expresident també ha dit que desconeixia que la presumpta trama es referís a ell com 'El barbas' o 'El asturiano'. "Jo em dic Mariano Rajoy com tothom sap, llavors que cadascú m'anomeni com vulgui", ha sentenciat Rajoy.
