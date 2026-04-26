Violència al país sud-americà
Un atemptat terrorista provoca 14 morts i uns 40 ferits a Colòmbia
El president Gustavo Petro va responsabilitzar un grup dissident de les FARC que no es va sumar a l’acord de pau del 2016
Abel Gilbert
«¿Què és terrorisme? És produir por massiva en la població a través de la violència». El president colombià Gustavo Petro va exigir dissabte a la tarda la «màxima persecució mundial contra el «grup narcoterrorista» responsable de la bomba que va matar 14 persones i en va ferir gairebé 40 en una de les principals carreteres del departament del Cauca, uns 600 quilòmetres al sud-oest de Bogotà. No es descartaven més víctimes mortals. «La por és l’instrument del feixisme per accedir al poder i del narco per controlar la població», va afegir Petro i va assegurar que l’atemptat va ser perpetrat per una de les faccions de les FARC que no va abandonar la lluita armada quan el 2016 es va firmar l’acord de pau. Aquest grup armat està liderat per àlies Iván Mordisco. El mandatari va ordenar redoblar l’esforç de l’Estat per neutralitzar aquests «criminals contra la humanitat». Va demanar per a aquesta comesa «els millors soldats» que puguin enfrontar-los. «Vull que el poble caucà s’alliberi d’aquesta màfia, detritus de la violència».
Les imatges que van circular a les xarxes socials són devastadores: carros i un bus destrossat, els cadàvers escampats. El Govern va anunciar al seu torn la seva decisió de denunciar els que van perpetrar l’atemptat davant el Tribunal Penal Internacional. «El seu cap es diu àlies Marlon, plenament identificat per la intel·ligència policial i militar».
El governador de Cauca, Octavio Guzmán, es va sumar a la condemna del cap d’Estat. «És una tragèdia que ens esquinça com a departament. No hi ha prou paraules per al dolor que avui sentim».
Campanya electoral
Colòmbia celebra el primer torn de les eleccions presidencials el 31 de maig vinent i Petro no descarta que l’episodi ocorregut en plena campanya electoral estigui associat amb aquest procés en el qual l’esquerra, a través de la candidatura d’Iván Cepeda, vol continuar el procés iniciat el 2022. «Volen que l’extrema dreta: el feixisme, governin Colòmbia perquè saben que amb ells fan els seus negocis de cocaïna i or il·lícit». Els principals rivals de Cepeda són l’ultradretà Aberlardo de l’Espriella i Paloma Valencia, del partit de l’expresident Álvaro Uribe. Enmig de l’impacte nacional, València va proposar Uribe com el seu futur ministre de Defensa com a garant d’una nova de «seguretat» en aquest país.
Espriella va condemnar l’atemptat i va recordar que la seva política de «mà dura» és l’única que pot derrotar els grups armats. «En el meu govern, personalment, declararé objectiu militar a aquestes cloïsses que omplen de por, terror i carnisseria el territori colombià. Personalment, seré al capdavant de les operacions en contra d’aquests bandits, perquè els ciutadans de bé no poden continuar morint ni sentint por de sortir de casa seva. Això no és amb mà tèbia, ni amb falsa pau».
Cepeda també va prendre la paraula. «Creuen que amb la por van a parar l’onada progressista que recorre el país», va respondre l’aspirant oficial. «La candidata Valencia prové d’una rància tradició familiar de terratinents, cal recordar-ho. Fins i tot va arribar a proposar dividir el departament del Cauca en dos i segregar els pobles indígenes per ubicar-los a les pitjors terres, perquè ella considera que han estat invasors del que anomena les seves propietats».
